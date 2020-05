Tras reclamo de comercios, Ciudad convoca a mesa de diálogo

La medida cayó como un balde de agua helada al sector del comercio que, según Fabián Castillo, presidente de FECOBA, “terminará por acelerar una ola de despidos y quiebras de la que no se tenga precedente. Además, nos llama la atención la falta de consenso, a nosotros nadie nos llamó para analizar las medidas. Es iindispensable la participacion del sector de la producción en una mesa de diálogo” se quejó el empresario.

Esta mañana, el Gobierno porteño recogió el guante y convocó de urgencia una reunión que finalizó hace un par de horas y tuvo sentados en la mesa al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; al Vicejefe Diego Santilli y a José Luis Giusti, Ministro de Desarrollo Económico, además del propio Castillo.



“Me llamaron anoche para convocarnos. La charla fue positiva. Tienen que entender que la situación es terminal. Sino se toman medidas, el tejido productivo se muere”, contó Castillo a Ámbito a la salida de la cumbre que se extendió por casi dos horas. “Los pedidos concretos tienen que ver con creditos blandos, ayuda con las moratorias caídas, ayuda con servicios y obligaciones impositivas y las reaperturas comerciales. La idea es empezar a conversar en breve en un mesa de diáologo sobre la flexibilización paulatina en algunas arterias”, detalló el presidente de FECOBA, quien también envió un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para analizar la coyuntura del sector a nivel nacional, “que es también muy angustiante”, disparó Castillo.

Cabe recordar que en los puntos “blindados” por Ciudad queda prohibida la apertura de comercios no esenciales. Esto se traduce a librerías, joyerías, jugueterías, florerías, relojerías, mueblerías, concesionarias de autos y motos, perfumerías, casas de decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales, bicicleterías, negocios de bijouterie, y otros comercios minoristas. Los locales gastronómicos pueden abrir a partir de las 11 hasta el cierre, pero sólo para delivery o take away. El comercio de proximidad seguirá vigente con las mismas pautas que tenían: los días pares los que tienen documento par, los documentos impares los días impares.

Fabián Tarrío, titular de comercio de CAME, también había pedido una instancia de diálogo. “La fuerza pyme es enorme, mueve el 80% de la economía del país”. En la última medición de Cámara Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril, mientras que los rubros más perjudicados tuvieron una baja promedio de 75%. El mismo informe resalta que el 94,5% de las pymes relevadas no pudieron cubrir sus costos operativos.

Competencia desleal

El caso de indumentaria y calzado el panorama es desalentador. Desde CAME y FECOBA mostraron su indignación con los locales de grandes superficies (hipermercados) que venden productos que no son de primera necesidad como indumentaria y calzado. “Esto plantea una desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados. Si no se puede, tienen que ser para todos igual”, analizó Tarrío. “La Secretaría de Comercio de la Nación debería ocuparse urgente del tema”, consideró, a la vez que recordó que “los municipios tienen la potestad de regularlo. Un ejemplo es Morón, que clausuró la venta de productos no esenciales en los hipermercados de su distrito”, contó el ex presidente de CAME, quien confesó que realizarán “una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal”. En línea con esto, Castillo aseguró que “el Gobierno de la Ciudad entiene la gravedad del tema se comprometió a ecnontrar una solución. Veremos estos días cómo evoluciona”, afirmó.



Por rubro y tamaño CABA.jpg

Perfil productivo CABA.jpg

“Está en juego la subsistencia”

“Para cuando se decida retomar la actividad, entre el 25 y el 35 por ciento de los comercios habrá desaparecido, dejando un tendal de desocupados y habiendo desfinanciado al Estado por la imposibilidad de pagar los impuestos. Hace 70 días que la mayoría de los locales están cerrados y lo que está en juego es la subsistencia“, subrayó Castillo, quien remarcó que “los criterios que se tomaron para volver a cerrar van en contra de lo que venimos diciendo nosotros, dado que el 78% de los comerciantes y los empleados perjudicados vive dentro de la zona donde trabaja. No usa transporte público y se traslada a los locales a pié”.

El titular de la Federación de Comercio e industria argumentó que el sector viene “de una situación crítica desde mucho antes de la pandemia. La recesión, la inflación, los altos costos tributarios y la baja de consumo en general pusieron a las Pymes en jaque. Y en medio de este escenario critico, de golpe nos encontramos con la cuarentena que es como iceberg encima de nuestras narices. Cuando creíamos que empezábamos a asomar, nos bajan el pulgar de golpe, sin previo aviso“, se quejó Castillo.

Durante los días de flexibilización, con una apertura del 80% de los locales permitidos para abrir, se registró entre un 25% y 30% de ventas con relación a la facturación precuarentena. “No es una gran cifra, pero en este contexto tan adverso al menos alcanza para subsistir a la diaria. Hoy estamos de vuelta en cero, salvo en algunos negocios de proximidad, que son muy pocos y no mueven la aguja”, concluyó el titular de FECOBA.