Tras ser dado de alta, Mario Meoni visitó a Sergio Massa

En la noche del pasado miércoles, el propio ministro de Transporte utilizó sus redes para referirse a la situación.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariomeoni%2Fstatus%2F1359670548830318593 Esta tarde me realicé controles médicos en el Sanatorio Güemes. Debido a mis antecedentes clínicos, ante determinados síntomas siempre recurro a la atención médica.

Me encuentro muy bien.

Muchas gracias a todos por la preocupación y al personal del Sanatorio por la atención. — Mario Meoni (@mariomeoni) February 11, 2021

“Debido a mis antecedentes clínicos, ante determinados síntomas siempre recurro a la atención médica. Me encuentro muy bien“, explicó Meoni, quien luego agradeció la preocupación de los usuarios y la atención del personal del centro de salud.

Tras la intervención, el funcionario nacional fue trasladado a “la Unidad Coronaria para su mejor control evolutivo“.

Por la tarde, el ministro volvió a utilizar las redes sociales para informar que había recibido el alta tras el resultado positivo de los análisis y estudios correspondientes.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariomeoni%2Fstatus%2F1359908951647789067 Este mediodía recibí el alta médica por parte de los profesionales del Sanatorio Güemes. Me encuentro muy bien, en mi domicilio, cumpliendo con los cuidados que me indicaron. Agradezco la calidez del personal de la clínica y todas las muestras de afecto que me hicieron llegar. — Mario Meoni (@mariomeoni) February 11, 2021

“Este mediodía recibí el alta médica por parte de los profesionales del Sanatorio Güemes. Me encuentro muy bien, en mi domicilio, cumpliendo con los cuidados que me indicaron. Agradezco la calidez del personal de la clínica y todas las muestras de afecto que me hicieron llegar“, publicó Meoni en su cuenta de Twitter.