Tras siete jornadas en alza, el precio de la soja cayó en Chicago, pero supera los US$460 – Télam

En lo que va del 2020 la soja obtuvo un crecimiento del 31,19%.

El precio de la soja presentó una caída de US$ 3,03 en el mercado de Chicago, al cerrar en US$ 461,23, con lo que detuvo la racha alcista de siete jornadas consecutivas en las que alcanzó sus valores más altos de los últimos seis años y medio.

El freno se explicó, principalmente, por el avance de las conversaciones en Argentina para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto de los gremios agroexportadores que tiene paralizado a los puertos, lo que trajo “un alivio sobre las preocupaciones respecto de la oferta global y ejercieron presión sobre los precios”, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, las recientes lluvias ocurridas en ciertas regiones de Brasil y zonas productoras de la Argentina hicieron su aporte en la baja del precio.

El paro de actividades en los puertos de Argentina -que ya lleva más de 20 días- por un conflicto sindical en reclamo de mejoras salariales fue una de las principales causas que explicó la suba continua del precio de la oleaginosa en las últimas jornadas.

Sin embargo, la posibilidad de que se normalice la actividad con el consecuente aumento de la oferta de soja y de sus subproductos funcionó como principal mecanismo de freno para que la cotización continuara en ascenso.

Las escasas lluvias en Argentina y en Brasil que recortaron la estimación de producción, los planes rusos de incluir un impuesto a la exportación del grano, las buenas exportaciones estadounidenses y el interés chino por concretar nuevas compras a ese país, fueron otras de las causas que habían explicado el rendimiento hacia arriba del cultivo en los últimos días.

No obstante el resultado de este lunes, el precio internacional permanece en sus valores más elevados en más de seis años y en lo que va del 2020 obtuvo un crecimiento del 31,19%.

Si se toma en cuenta la primera cotización del año de la oleaginosa, que en conjunto con su complejo industrial se posiciona como el principal polo exportador y generador de divisas de Argentina, el aumento fue del 31,19% al pasar de US$ 351,57 la tonelada a US$ 461,23 al cierre de este lunes, unos US$ 109,66 más.

En tanto, si el cálculo toma como referencia la menor cotización del año, que fue el 16 de marzo con US$ 301,95 la tonelada cuando la pandemia golpeaba con fuerza a los commodities agropecuarios, el aumento se vuelve más exponencial, con una diferencia de US$ 159,28, equivalente a una mejora del 52,75%

La llegada de la pandemia de coronavirus a fines de marzo se dio en un contexto en el que la economía global ya se sumía en una profunda crisis, lo que determinó también que los mercados de commodities fueran golpeados ante la incertidumbre y la caída de la actividad.

En este marco, desde marzo hasta agosto, el precio de la soja se ubicó dentro de un rango de entre US$ 300 y US$ 320 la tonelada.

A fines del octavo mes del año, el precio de la soja inició una tendencia alcista que, pese a algunos intervalos, se mantuvo hasta la fecha.

En tanto, en la Bolsa de Comercio de Rosario, la soja contractual cerró con una suba de $185 hasta alcanzar los $28.460, continuando así con la tendencia alcista de las últimas jornadas.

En la plaza local, la oleaginosa inició el año en cotizaciones de US$ 245 por tonelada, lo que implica un crecimiento de US$ 73,9 durante 2020 si se toma en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre del día.

Si bien las complicaciones climáticas recortaron los volúmenes previstos inicialmente, de mantenerse este nuevo esquema de precios en el mediano plazo, permitiría a Argentina a exportar más de US$ 29.000 millones en maíz, trigo y soja (junto a sus derivados) durante la campaña 2020/21, un 13% más que en el ciclo 2019/20.

Según un informe de la entidad bursátil rosarina, se espera que el complejo sojero despache entre poroto, harina y aceite un total de 40,3 millones de toneladas por US$ 19.449 millones, por encima de los US$ 17.037 millones registrados.