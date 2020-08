Tras su breve descanso, Elisa Carrió quiere volver a la vida parlamentaria y prepara su candidatura para 2021 – NCN

A pesar de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se ha despedido en múltiples oportunidades de la política e incluso, renunció a su banca en octubre de 2019 y dejó de ser diputada nacional oficialmente a partir del 1 de marzo de este año, ahora parece que «Lilita» extraña su actividad política -parlamentaria- y quiere volver al ruedo, o al menos eso es lo que se rumorea en el mundillo político, en el que aseguran que ya se está cocinando su candidatura para las legislativas de 2021. Mientras tanto, Carrió volvió a cobrar perfil mediático y con frecuencia, hace sus descargos y opina a través de su perfil de la red social Twitter.

Carrió nunca se va, y es que a pesar de sus múltiples despedidas de la política, parece que la líder de la Coalición Cívica se termina arrepintiendo y finalmente, siempre termina volviendo al ruedo. Y en esa línea, en las últimas horas corre con fuerza el rumor, incluso algunos dirigentes lo han confirmado, de que Elisa Carrió será candidata para ocupar un cargo parlamentario, que aún está por definir si será en el Congreso de la Nación o en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

«Mi misión política se acabó, y seguramente no voy a estar en la vida política», fue lo que dijo Carrió en aquella oportunidad.

Y agregó: «Me retiro de la política activa. Esto no significa que si hay una crisis yo no esté presente. Pero será como ciudadana común. La banca mejor que la ocupen los más jóvenes. Yo ya no tengo nada que hacer en el parlamento. Mi agenda se agotó. Es preferible sostener desde afuera, hay que saber retirarse. Yo soy una persona que quiero vivir. Yo casi no viví para mi en 25 años«.