Tras tocar un mínimo histórico, se profundiza la crisis de la libra esterlina

La crisis de la libra esterlina continúa profundizándose, tras tocar el lunes un mínimo histórico frente al dólar, luego de que el ministro de Finanzas británico Kwasi Kwarteng prometiera más recortes de impuestos además de un «minipresupuesto» presentado el viernes cuando anunció la mayor reducción de tributos en 50 años, generando preocupación y caos en el mercado financiero que piden revertir su estrategia.

La libra esterlina se estabilizó cerca de 1,08 dólares este martes a luego de que el Tesoro y el Banco de Inglaterra emitieran declaraciones para calmar los mercados, tras alcanzar un mínimo histórico de 1,03.

Llega en un momento en que el costo de vida ya está aumentando a su ritmo más rápido en casi 40 años, impulsado por el aumento del precio de los alimentos y los combustibles fósiles.

El Gobierno británico espera que su plan anunciado la semana pasada evite la recesión, tras la advertencia del Banco de Inglaterra (BoE) que anunció nuevamente una suba en las tasas de interés para parar la inflación.

El Banco ya elevó las tasas de interés siete veces seguidas desde diciembre, a la tasa más alta en 14 años.

El denominado minipresupuesto anunciado por el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, contempla el congelamiento de las facturas energéticas, una baja de impuestos a las Ganancias, una reducción del impuesto al Sellado en la compra de propiedades y la desregulación en el sector bancario, entre otras medidas.

Sin embargo, los economistas y los inversores expresaron su preocupación de que el paquete lleve la deuda del Tesoro a niveles insostenibles y avive la inflación.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EEUU, advirtió que los planes del Gobierno, a los que consideró como «totalmente irresponsables», podrían arrastrar a la libra por debajo de la paridad frente al euro, así como al dólar.

En un tuit que levantaron los diarios británicos, Summers criticó duramente a Kwarteng por hundir la credibilidad al decir «cosas increíbles» sobre la planificación de más recortes de impuestos.

I was very pessimistic about the consequences of utterly irresponsible UK policy on Friday. But, I did not expect markets to get so bad so fast.

A strong tendency for long rates to go up as the currency goes down is a hallmark of situations where credibility has been lost.

— Lawrence H. Summers (@LHSummers) September 27, 2022