Tras un arduo debate el Senado aprobó la Ley que amplía la moratoria – NCN

En una extensa Sesión Especial del Senado de la Nación que inicio con la aprobación del denominado «Acuerdo de Escazú»; La Ley de Asistencia al Turismo, la prorroga en la Ley de Emergencia Citrícola y ampliación del presupuesto general de la Administración Nacional para el año 2020, se llevó a cabo el debate el proyecto de Ley en revisión que amplía la moratoria establecida en la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.

En lo que fue un discurso repleto de chicanas y golpes bajos, donde se acusaron unos y otros de «corrupción», «trata de persona», «intentos de voltear el gobierno» y ser «cómplices de querer indultar a delincuentes», la votación final determinó la aprobación de la mencionada Ley con 41 votos positivos y 28 negativos, sin abstenciones.

El inicio del debate estuvo a cargo del senador Nacional por Córdoba, Carlos Caserio, explicó que la “moratoria tiene un cambio muy significativo, se amplía el universo de sujetos a beneficiarse, en este caso serían las grandes empresas, esto es razonable porque están pasando grandes dificultades».

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, manifestó que si bien “sería necio no reconocer que estos días de cuarentena tiene un impacto económico claro” sostuvo que “no acompañaran el proyecto, presentaremos un dictamen de minoría, porque creemos que este proyecto se queda a mitad de camino, es algo parcial, pero sobre todo porque encierra una amnistía clara y concreta contra grupo de empresarios y accionista que llevaron a cabo la mayor estafa al fisco y a los argentinos en los últimos años, tal como se describe en el artículo 11 del proyecto”.

«No entendemos la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto. Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina. Lo mismo pasa con otras leyes donde se discrimina al empresario que crece» sostuvo.

Sobre el cierre de su discurso, el senador, planteó que “no podemos acompañar este proyecto porque no entendemos porque no se ajusta sobre Cristóbal López, que nos sacó la plata a los que cargamos nafta y lo uso para comprar medios de comunicación. Debemos terminar con los favoritismos y los privilegios. Este artículo es un traje a medida a un delincuente que le robó a los argentinos, no es el camino para recuperar la dignidad»”.

El senador nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, enérgico y contundente sostuvo que votar positivamente la Moratoria “Es darle un indulto a los que estafaron el país, a los que usaron el dinero para hacer las contribuciones en otras cosas, como para comprar medios de comunicación para hablar bien del gobierno de entonces”.

Agregó que «En honor a la voluntad de los buenos contribuyentes para seguir pagando no podemos votar a favor, por eso vamos a ir con un proyecto en minoría».

“Vamos a votar moratorias para los que no pueden pagar, no para los que no quisieron. Quiero decirle al ciudadano con la frente limpia que no vote el indulto a delincuentes” cerró.

Al momento de tomar la palabra, El senador del bloque Frente de Todos por Neuquén, Oscar Parrilli, cruzó el discurso de la oposición argumentando que «En esta moratoria pueden entrar absolutamente todos porque se supone que hubo una actividad económica negativa y no tenían fondos para afrontar el pago de los impuestos, pero restringe a quien tiene fondos en activos financieros en el exterior».

Incluso recordó que durante la presidencia de Macri, “el propio hermano del presidente blanqueó 37 millones de dólares, cuando no podía por la Ley. Es decir tenía plata en negro que no sabemos si era de corrupción o la trata de personas, no lo sabemos”.

«Puedo votar una amnistía por razones políticas, lo que no voto son amnistías para delincuentes comunes. Así vengan como gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias» aseguró el senador nacional por Cambiemos-Córdoba Ernesto Martínez.

En tanto, el Senador Nacional por Río Negro (Juntos Somos Río Negro) Alberto Weretilneck, consideró que «Tratar una ley de moratoria es muy difícil porque significa de alguna manera no reconocer el esfuerzo de los que pagaron. Pero si uno analiza lo que pasó en el país en los últimos 4 años, esta ley es necesaria y responde a la situación del país».

«Esta ley se plantea como la modificación de la Ley de Emergencia. Un país que necesita moratorias cada seis meses es un país en inestabilidad y crisis. Aquí el pretexto fue incluir algo que nunca estuvo previsto: incluir a los quebrados en la moratoria» advirtió el senador nacional salteño, Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio).

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró que «el Estado debe brindar respuestas inteligentes y quizás la moratoria puede implicar una respuesta ante situaciones críticas, pero lo que realmente marca esta moratoria es el beneficio a un grupo económico en particular».

En este aspecto argumentó que «esta moratoria excluye a las personas que a partir de agosto tienen que presentar la declaración jurada de ganancias y bienes personales del 2019, entonces, el dueño de un bar que no puede trabajar no está en condiciones de pagar el anticipo de ganancias».

Sobre el cierre de su exposición, Naidenoff, aseveró que “no es éste el camino, no vamos a caer en la trampa, y por respeto al que la rema en la adversidad desde hace años, no vamos acompañar este proyecto. Háganse cargo ustedes de beneficiar a sus amigos”.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del bloque de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien hizo un revisión de cómo la gestión anterior “destruyó” el sistema previsional y recordó que “acá tuvimos un gobierno que fue desastroso entonces no es lo mismo la forma en que golpea la pandemia ante un país con reservas o con situación económica distinta a la nuestra».

“Por eso lanzamos esta amplia moratoria, con el objetivo de poder ordenar las cuentas y que nos pegue lo menos posible la pandemia” consideró el funcionario formoseño.

«Vamos a trabajar para que el pueblo salga de esta situación. Esta moratoria es indispensable para el programa económico del Gobierno. Y vamos a trabajar para elaborar la próxima Ley de presupuesto» dijo Mayans.

“Lo triste es que la oposición en vez de ayudar vio oportunidad política en medio de esto, y busca excusas para atacar y tratar de voltear el gobierno. Aprovechan la moratoria para tirarnos que somos cómplice o que no podemos ver a nuestros vecinos en la cara. Cuando la realidad de esto encierra un trasfondo político” afirmó y fustigó “no sean miserables”.

EL PROYECTO DE MORATORIA