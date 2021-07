Trasladan a la corresponsal de ‘ABC’ en Cuba a una prisión en La Habana

La corresponsal del diario ABC en Cuba Camila Acosta, que fue detenida el pasado lunes tras informar de las protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, ha sido trasladada a la prisión “100 y Aldabó”, en La Habana, según ha informado el medio para el que trabaja.

El padre de la periodista, Orlando Acosta, ha señalado que no ha podido ver a su hija, que se encontraba desde el lunes en la estación policial Infanta y Manglar, y que este miércoles ha sido trasladada a este centro penitenciario.

“No me dejan verla, ni permiten que se comunique. No le han permitido ni una llamada ni nada. Y encima sabemos que ya no está donde estaba. Me dijeron que la trasladaron a la prisión de ‘100 y Aldabó’, una unidad de investigación policial”, ha relatado el padre de Acosta a ABC.

Arrestada al salir de su casa

Acosta fue detenida cuando salía de su domicilio en La Habana para acompañar a su padre para hacerse una PCR, si bien horas antes de que se produjera el arresto, la periodista había estado cubriendo las protestas que se están produciendo en la capital cubana contra el Gobierno cubano.

La corresponsal tenía bloqueado el acceso a Internet y a lWhatsApp desde la última hora del domingo motivo que exolicaba, según ABC, que no respondiera a los mensajes y llamadas.

Asimismo, los cargos contra Acosta han sido modificados y ahora pasará de ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado, como le informaron el día de su detención, a ser juzgada por “desacato y desorden público”.