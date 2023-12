‘Tratamos sobre el panorama que encontramos, que es una situación devastadora’

Villarruel resumió los temas de la reunión de Gabinete. /Foto: archivo Osvaldo Fanton.

La vicepresidenta Victoria Villaruel afirmó este lunes que el Congreso aguardará el anuncio de este martesa del ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar el diálogo con ambas cámaras para el tratamiento de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, y dijo que en la reunión de gabinete de la mañana del lunes «se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora».

«Las medidas económicas las va a anunciar el ministro de Economía», sostuvo Villarruel y apuntó: «El paquete se va a estar informando recién en el día de mañana para poder nosotros hablar con la Cámara de Senadores y Diputados».

En una rueda de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete nacional, la vicepresidenta explicó que los proyectos irán a una u otra cámara «dependiendo la temática».

«Todavía no hemos conversado los detalles», dijo y añadió que mañana a las 9 de la mañana habrá otra reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Acerca del contenido del encuentro de esta mañana, indicó que «no fue una reunión simplemente particular sino que conversamos y discutimos distintos temas».

«Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora», afirmó.

Ante una pregunta de Télam sobre si estaba confirmado que el senador de la Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni será designado como presidente provisional de la Cámara alta, como se informó días atrás tras una reunión con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta respondió: «Estamos conversando ese tema todavía».

«¿Puede modificarse entonces?», repreguntó Télam, a lo que Viullarruel contestó: «Sí, por supuesto».

Ante otra consulta acerca de lo ocurrido en los ministerios de Seguridad y de Defensa, donde el jefe de Estado designó a Patricia Bullrich y Luis Petri, de Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, la titular del Senado adujo: «No era que me gusta manejar, es que son las áreas de las que siempre he hablado a lo largo de mi carrera política, sea partidaria o no, pero esa una prerrogativa del Presidente, me lo transmitió y por supuesto nuestra relación es de trabajo y personal, así que no hay nada que no se pueda discutir».

El «balance es muy positivo pero hoy ya arrancamos a las 8.30 con una reunión de gabinete donde tratamos muchos temas, que los van a informar los ministros de cada área», completó.

Villaruel apuntó al respecto que «es muy importante el inaugurar una costumbre que tiene que ver conque los funcionarios trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano de Argentina».

Acerca del acto de asunción del presidente Milei en el Congreso, lo calificó de «emocionante y muy austero».

«No hubo gastos exorbitantes, no hubo más que lo que se espera para un presidente que está asumiendo una gestión que está comenzando», sostuvo.

Asimismo, destacó la presencia de muchas delegaciones del exterior, lo que le dio una característica «muy linda y muy intensa», y anunció además a los periodistas acreditados que tendrá despacho propio en la Casa de Gobierno.