Tratan cambios a la ley de Catastro con el pedido para prohibir los barrios cerrados – Télam

El proyecto de Rodrguez Larreta es para modificar la ley de Catastro que regula la ubicacin y la extensin de inmuebles

El proyecto de Horacio Rodrguez Larreta para modificar la ley de Catastro de la Ciudad, que regula la ubicacin y la extensin de los inmuebles edificados y baldos, ser debatida este jueves en la Legislatura local con el pedido del Frente de Todos (FDT) para que la nueva redaccin contenga la prohibicin explcita a la habilitacin de barrios cerrados.

Segn acordaron los jefes de bloques parlamentarios, en la sesin, que comenzar a las 12, se pondr en debate el expediente del Ejecutivo para modificar la ley de Catastro 3999 del 2011, as como tambin una serie de cambios al Cdigo de Edificacin, que fue aprobado en 2018 y que permiti, entre otras cuestiones, las viviendas mnimas de 18 metros cuadrados.

Puntualmente, la reforma a la ley de Catastro fue remitida a la Legislatura por el Gobierno el 3 de junio para “actualizar disposiciones que han quedado obsoletas con los avances tecnolgicos, los nuevos procedimientos y necesidades de la Ciudad” frente al registro de la “ubicacin, lmites, dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles”.

En ese marco, el arco opositor cuestion, durante el debate en la Comisin de Planeamiento Urbano, que dentro de los cambios impulsados se incluyeran las figuras “conjuntos inmobiliarios” y “propiedad horizontal especial” al entender que abra la posibilidad, a futuro, de habilitar los barrios con permetro cerrado.

En consecuencia, la bancada oficialista de Vamos Juntos retir de la redaccin del expediente ambos trminos, no obstante, la medida no convenci a los legisladores del FDT que solicitaron que la eliminacin “no garantiza que no vayan a existir barrios privados o barrios nuticos en Ciudad”.

“Lamentablemente, en el conjunto de artculos queda encubierta la posibilidad de avanzar en barrios privados, sobre todo, en uno de ellos que cambia la denominacin eje de calle por el de va pblica, lo que anticipa la posibilidad que ante la inexistencia de va pblica, dentro de un permetro establecido, pueda haber vas que no sean pblicas, lo que habla de barrios privados”, precis el legislador Javier Andrade.

Y remarc que en el dictamen del proyecto que acompa el bloque oficialista, que ser el que sea puesto en debate en la sesin, “no qued la definicin de lo que es un barrio privado”, lo cual “hace que, por omisin, se podra habilitar de manera encubierta este tipo de figuras”.

“Es claro que Larreta quiere avanzar con el proyecto macrista de una Ciudad cada vez ms excluyente, donde la prioridad son los negocios inmobiliarios para pocos y la emergencia habitacional que sufren la mayora de los ciudadanos no tiene respuesta”, asegur el diputado.

Desde el bloque oficialista, en cambio, aseguran que “no hay intencin” de habilitar los barrios privados en el distrito.

As lo dijo el legislador Daniel Del Sol, quien preside la comisin de Planeamiento Urbano, quien agreg que los barrios cerrados “estn prohibidos en el Cdigo Urbanstico, que es como la Ley madre”.