Tratan Trump y Harris de pescar votos en territorio rival

a movilizar la base propia de seguidores, dedicaron la jornada del miércoles (16.10.2024) a buscar votos en territorio adverso en un cambio de estrategia a menos de tres semanas de los comicios en Estados Unidos.

La vicepresidenta viajó hasta el estado clave de Pensilvania, donde se rodeó de republicanos enfrentados con Trump en un acto bautizado «el país por encima del partido».

«No importa su partido, no importa por quién votaron la última vez, hay un lugar para ustedes en esta campaña», afirmó Harris, introducida por el excongresista Adam Kinzinger, uno de los dos únicos republicanos en la comisión de investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Harris apeló durante el acto al respeto al orden constitucional, la diversidad de ideas y la libre expresión.

«La Constitución no es una reliquia del pasado, sino que determina si somos un país donde el pueblo puede expresarse libremente e incluso criticar al presidente sin temor a ser encarcelado o perseguido por los militares», afirmó la demócrata.

«Trump -añadió Harris- considera a cualquier estadounidense que no lo apoye o se doblegue a su voluntad como un enemigo de nuestro país. Además, dice que como comandante en jefe usaría a nuestros militares para perseguirlos. Honestamente, reflexione sobre eso: Trump está cada vez más inestable y desquiciado».

::: Tensa entrevista con Fox News

Después del acto, Harris dio su primera entrevista con la cadena conservadora Fox News, muy afín a Trump, desde que asumió la candidatura demócrata hace tres meses.

En un tenso intercambio con el entrevistador, Harris aprovechó la entrevista consumida por una audiencia conservadora para distanciarse de Biden, muy impopular entre los votantes republicanos.

«Permítame ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden», dijo.

La vicepresidenta también utilizó el espacio para definir a Trump como alguien que «no está capacitado para desempeñar el cargo, es inestable y es peligroso».

«La gente está agotada de alguien que profesa ser un líder pero que pasa su tiempo menospreciando a los demás e involucrándose en agravios personales», dijo Harris sobre Trump, unas ideas que los espectadores de Fox News no suelen escuchar sobre el exmandatario.

::: Trump en foro con votanes latinos

Trump, por su parte, acudió a foro con votantes latinos organizado por Univision, un formato que Harris estrenó la semana pasada.

El expresidente ha logrado atraer a un buen número de latinos desde 2016, un electorado que sin embargo sigue apoyando mayoritariamente al Partido Demócrata.

A diferencia de la entrevista de Harris en Fox News, emitida en horario de máxima audiencia, Univision programó a Trump fuera del ‘prime time’, por detrás de la telenovela ‘Pedro el escamoso’.

Trump intentó ganarse el voto latino en este foro con la promesa de apoyar a las pequeñas empresas, atraer inversión y nuevos trabajos y reducir la inflación con precios de energía más bajos y mayor explotación de hidrocarburos.

Sin embargo, dedicó gran parte del acto a repetir bulos como que otros países vacían sus cárceles y manicomios para mandar a sus asesinos y locos a Estados Unidos.

«La población carcelaria en el mundo está bajando porque los mandan a Estados Unidos», dijo el expresidente, que mencionó concretamente a Venezuela: «Vacían las cárceles de Venezuela para que vengan aquí».

Trump aseguró que apoya la inmigración, siempre y cuando sea legal: «Queremos que llegue gente, pero no asesinos».

Con las encuestas muy ajustadas y el voto anticipado ya en marcha en gran parte del país, los dos candidatos luchan en estos últimos 20 días de campaña antes del 5 de noviembre, fecha oficial de las elecciones.