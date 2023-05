Trebucq protagonizó una insólita encuesta en San Justo y Maslatón lo cruzó

El conductor y periodista Esteban Trebucq salió de recorrida por las calles de San Justo, en La Matanza, y le consultó a distintas personas a quien votarían en las próximas elecciones. Si bien hubo opiniones variadas, lo que captó la atención fue que quienes respondieron por Horacio Rodríguez Larreta tenían una gaseosa de naranja de una reconocida marca en la mano.

Las redes sociales explotaron la tendencia «Fanta» este martes por la noche luego de que Trebucq indagara en las calles matanceras a ciudadanos que circulaban cerca de la municipalidad. Muchos nombraron a Javier Milei porque «es distinto», otro expresaron su indecisión porque «son todos garcas», en tanto que hubo quienes eligieron al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer, incluso, reconoció que cobra $40.000 mensuales y no sabía a quién votar.

Esteban Trebucq habló tras la polémica encuesta de la «Fanta»: «La próxima vez lo vamos a editar»

Sin embargo, la polémica se generó alrededor de los que mencionaron a Rodríguez Larreta gaseosa en mano. Uno de ellos fue el experto financiero Carlos Maslatón, que apuntó vía Twitter contra el conductor de La Cruel Verdad por A24: «El periodista Trebucq, para ustedes. Dos semanas atrás en Constitución paraba gente y todos votaban Milei. Hoy para gente y todos votan Sombrilla Larreta. O sea digamos, todo en Argentina es una joda». La tensión entre Maslatón y Trebucq viene desde hace días, incluso con un cruce en el propio programa del periodista, luego de que el abogado lo describiera como un «demagogo de la pobreza«.

El tema fue abordado por el ex Crónica TV al momento de salir al aire. «A mí en el momento me llamó la atención el de la gaseosa. Me di cuenta, lo vamos a sacar del recuento. Me parece que hubo un tarambana que dijo ‘che, mirá, está el pelado por allá, andá a decirle’. Después no los vi más, pero cuando es en vivo es así. Lo dije en el vivo y ahora que lo veo de nuevo, me vuelvo a dar cuenta», aclaró.

Acusado por diversos twitteros de favorecer a Rodríguez Larreta con esa encuesta callejera, al cierre de su programa, ahondó: «Yo voy caminando, si viene un b… y me trae gente atrás no puedo, pero me doy cuenta enseguida. Lo de la Fanta lo sacamos». En el relevamiento total, hubo 9 votos para Cristina Kirchner, 10 para Javier Milei, 8 que expresaron no saber a quien elegir, 10 en blanco, 1 para Patricia Bullrich y 6 para Larreta.

PERFIL se comunicó con el gobierno porteño para obtener un testimonio sobre este tema pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.

Uno de los entrevistados por Esteban Trebucq que votaría a Horacio Rodríguez Larreta.

Fanta Gate: la historia del origen de la bebida

La respuesta de los políticos al «voto Fanta»

Rápidos de reflejos, algunos integrantes de Juntos por el Cambio utilizaron el recorte que aseguraba el voto a Rodríguez Larreta para criticarlo de forma elíptica.

«Colosalmente artificial la bebida Fanta. Los porteños preferimos la cervecita», posteó el diputado Ricardo López Murphy, cercano a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich.

El congresista y exsecretario de Medios durante el gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, opinó en la misma tesitura. «No tomo Fanta . No me gusta lo artificial. Prefiero sabores auténticos», tuiteó.

El irónico tweet de Ricardo López Murphy.

En el caso del legislador Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, hubo cuestionamientos a Esteban Trebucq y al Jefe de Gobierno porteño. «La Casta en acción, acá se puede ver perfectamente al puntero de Larreta que entregaba una Fanta a cada persona que fuese a hablar en la nota de @trebuquero a favor de Larreta. Capaz algo que no notaron: NADIE había abierto su botella de Fanta».

