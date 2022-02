Tres alumnas demandaron a Harvard por ignorar el acoso sexual de un profesor

Tres alumnas demandaron el martes a la Universidad de Harvard alegando que la prestigiosa institución estadounidense ignoró las denuncias de acoso sexual contra un profesor destacado.

Las denunciantes, todas estudiantes de doctorado, aseguran que el profesor de antropología John Comaroff las besó y toqueteó sin su consentimiento y las amenazó con sabotear sus carreras si lo denunciaban, informó la agencia AFP.

Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn y Amulya Mandava señalan que el profesor Comaroff, de 77 años, logró escapar durante años a las acusaciones.

