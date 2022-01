Tres civiles murieron en las protestas contra el poder militar

Tres manifestantes murieron este jueves durante las protestas en Sudán contra los militares que llegaron al poder con un golpe militar hace más de dos meses, indicaron los médicos.

Un manifestante murió tras recibir «un disparo en la cabeza» y otro fue baleado en la pelvis en la ciudad de Omdurman, frente a Jartum, la capital, precisó el Comité de Médicos, una organización independiente.

El tercero murió en el norte de Jartum tras recibir disparos en el pecho, detalló la organización, informó la agencia de noticias AFP

Estas cifras elevan a 60 los muertos a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, según los médicos.

Ese golpe, encabezado por el jefe del ejército, el general Abdel Fattah al Burhan, puso fin a la transición hacia un gobierno civil pleno, casi dos años después de la caída del dictador Omar al Bashir, que llevaba tres décadas en el poder.

El primer ministro y rostro civil de la transición, Abdalla Hamdok, fue primero detenido y luego reinstalado por el general Burhan un mes después del golpe, para renunciar luego hace cinco días, tras otra jornada de manifestaciones violentamente reprimidas.

Este jueves, miles de sudaneses salieron nuevamente a protestar contra el gobierno militar.

Según testigos, las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que avanzaban hacia el palacio presidencial y la sede del Ejército en Jartum.

«No hay interés en prolongar el vacío estatal», dijo Taher Abouhaga, uno de los asesores de Burhan, citado por la agencia oficial de noticias Suna.

«Este vacío debe llenarse lo antes posible», añadió, sugiriendo que el gobierno se estaba preparando para nombrar un nuevo primer ministro.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega pidieron el martes a los militares que no nombraran a un nuevo jefe de gobierno de manera unilateral.

Esto «socavaría la credibilidad» de las instituciones de transición «y correría el riesgo de sumir al país en el conflicto», advirtieron.

Este miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken pidió en un mensaje en Twitter a los policías que «dejen de usar la fuerza letal contra los manifestantes».

El general Burhan aún promete celebrar elecciones en julio de 2023.

To overcome the current crisis in Sudan, we and our partners strongly urge stakeholders to commit to an immediate, Sudanese-led, and internationally facilitated dialogue. Security forces must cease using lethal force against demonstrators & commit to an independent investigation.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 5, 2022