Tres nuevos muertos en la represión de protestas en Irán

Otras tres personas murieron este sábado en la represión de nuevas protestas contra el régimen islámico de Irán tras la muerte de una joven mujer kurda que estaba detenida, mientras en las últimas horas crecieron los casos de violencia de las fuerzas del Estado en los funerales de sus víctimas para evitar que se conviertan en actos políticos.

En los dos meses que llevan las protestas suman casi 380 las muertes, incluidos al menos 47 niños, según una ONG, mientras las voces de solidaridad para con las víctimas llegan incluso a los jugadores de la selección de fútbol que están en Qatar listos para la Copa del Mundo.

Las manifestaciones se desencadenaron a mediados de septiembre tras la muerte en detención de Mahsa Amini, de 22 años, arrestada por haber infringido el estricto código de vestir de la República Islámica.

Se trata del mayor movimiento de desafío a la República Islámica desde su proclamación en 1979, recordó la agencia de noticias AFP.

Las autoridades han respondido con una represión que ha dejado al menos 378 muertos, 47 de ellos niños, dijo Mahmood Amiry-Moghadda, director de Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Otra ONG, Hengaw, denunció que este sábado «las fuerzas represivas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes en la ciudad de Divandarreh, matando a al menos tres civiles» en esa localidad de la provincia de Kurdistán.

En la noche también se registraron manifestaciones en Bukan (oeste), donde los Guardianes de la Revolución, la milicia ideológica del régimen, dispararon contra la familia de una víctima de las protestas.

«La noche pasada, miembros de los Guardianes de la Revolución atacaron el hospital Shahid Gholi Pur en Bukan, se llevaron el cadáver de Shahryar Mohamadi y lo enterraron en un lugar secreto», indicó la organización Hengaw a la AFP.

«Abrieron fuego contra su familia, hiriendo a al menos cinco de sus miembros», agregó la ONG.

