Tres semanas intensas tres. Por Maria Elina Serrano – NCN

Si bien el calendario electoral en Argentina ya comenzó, con elecciones provinciales en Misiones y Jujuy, donde los oficialismos triunfaron decididamente, el gran juego electoral en el resto de las provincias y en el orden nacional está por comenzar. En las semanas que vienen, se verá una interesante trama de acuerdos y desacuerdos, de figuras consolidadas y también de debutantes, que harán realidad una historia de encuentros y desencuentros, oculta detrás de los tapabocas, los saludos de puño y encuentros por zoom.

6 de Junio. La unión hace la fuerza

Si bien desde la centralidad de los programas políticos se dice que la ciudadanía está harta, que la gente no quiere saber nada con las elecciones, algo no se está interpretando bien: los hechos aparecen distintos de lo que quieren mostrar los dirigentes que pregonan el caos social. En las dos elecciones realizadas a nivel provincial, los oficialismos resultaron triunfantes.

La ciudadanía misionera se expresó en las urnas sin dejar espacio a las interpretaciones: volvió a ganar el Frente Renovador de la Concordia con casi el 47 % de los votos, con 19 puntos de ventaja sobre la oposición, el doble de la diferencia obtenida en 2019. El FRC ganó también en los diez municipios que elegían concejales.

Los resultados fueron una muestra del valor de la identidad local, del conocimiento del territorio, de la interpretación cabal y la comunicación efectiva entre líderes y ciudadanos. Así se viene realizando desde el 2003 con distintas personas, con liderazgos populares transversales a los partidos tradicionales, y anclados cada vez más en los conceptos y valores propios, no impuestos desde la centralidad.

Misiones al ser la primera mostró el camino sobre cómo votar en pandemia, bajo todos los protocolos y sin incidentes: al misionerismo, no hay con que darle.

27 de Junio. La oposición diluida

En Jujuy, el espacio oficialista Cambia Jujuy que se impuso por el 43 %, mientras que el Frente de Todos obtuvo el segundo lugar con apenas el 13 %. Una seguidilla de partidos “chicos” no llegaron al piso para ubicar un legislador: obtuvo entre el 5 y el 7% cada uno.

Los partidos afines al gobierno nacional, sumados, podían haber llegado al 31 % e intentar equilibrar el poder de Gerardo Morales. Pero eso no pasó. Ambiciones personales, falta de conducción política y dudosos liderazgos: ni los oficios de Casa Rosada, ni las gestiones del gobernador de Tucumán Juan Manzur, lograron evitar que el peronismo quede dividido en cinco frentes. Los resultados, están a la vista: Morales se quedó con 18 de los 24 diputados provinciales que se eligieron.

Dos detalles importantes: fue la primera elección provincial con listas de paridad de género; el otro punto es quien fue a la cabeza de la lista ganadora: el médico Omar Gutiérrez, actual coordinador operativo del Comité de Emergencia por el coronavirus. Una muestra de la alta exposición mediática en tiempos de COVID.

Cuando florece el lapacho

El calendario se sitúa ahora en Corrientes, que elige el 29 de agosto gobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales. El rosa de los lapachos puede llegar a las listas.

Esta semana se cerraron las alianzas: el oficialismo se inscribió como “Vamos Corrientes” con 32 partidos y agrupaciones que apoyan la reelección del gobernador Valdés y el “Frente Corrientes de Todos” vertebrado por el Partido Justicialista con 23 partidos aliados. El 10 de julio se conocerán los nombres que integrarán las listas de candidatos a legisladores provinciales y la gran expectativa: el candidato a vicegobernador de Valdés que podría ser, por primera vez, una mujer: la diputada provincial Any Pereyra (Partido Liberal).

El actual vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), quien tiene dos períodos en el cargo acompañando como aliado a los radicales Colombi y Valdés (ECO Cambiemos), será ahora candidato a intendente de Corrientes Capital por el partido que lo vió surgir: el justicialismo. “Quiero terminar con la asimetrías de la gestión del intendente Eduardo Tassano (ECO Cambiemos), que se ocupa de la zona céntrica y se olvida de los barrios”, sostuvo Canteros en una entrevista.

El peronismo correntino, intervenido desde hace años, aprovecha para reorganizarse de la mano del nuevo interventor: Juanchi Zabaleta, actual intendente de Hurlingam (PBA). Aunque se ha logrado un alineamiento, todavía no hay candidato a gobernador a la vista, lo que fortalece la posición del oficialismo. Cuando nadie se ofrece, es que la empresa es muy difícil.

Rumbo al 24 de Julio

En las elecciones de medio término, es el poder ejecutivo quien plebiscita su gestión, y en la mayoría de los casos, se ponen la campaña al hombro. Los nombres no son tan importantes, de hecho, mientras los distritos no tengan una votación nominal, los electores se ven obligados a elegir la lista completa y en muchísimos casos terminan eligiendo al menos malo, o al que menos rechazo les causa. Que alguien sea conocido, a veces no es una ventaja. El nivel de conocimiento y la intención de voto, no siempre van de la mano.

¿Encabezarán los hombres o las mujeres? Sólo de esta forma se aumentará la proporción de mujeres. A nivel nacional es uno y una, quien encabeza siempre tiene ventaja. Las provincias no están en igualdad de condiciones: Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego no cuentan con ley provincial de paridad. Una asignatura pendiente que puede ser cubierta sin ley, sería una buena estrategia política: incluir la paridad sin obligación de hacerlo, daría una ventaja competitiva.

La pandemia, una tragedia colectiva que perjudicó las aspiraciones electorales en todo el mundo, está mostrando que puede reforzar la imagen de una gestión de gobierno, tanto sea nacional como provincial o local.

En muchos casos, la oposición tiene más problemas que el oficialismo porque no hay liderazgos claros y la ciudadanía los identifica como contrarios a toda costa, con argumentos volátiles e inconsistentes.

Serán tres semanas de conversaciones. ¿Se priorizará la lealtad al líder o la valoración del electorado? ¿Qué les conviene más a los conductores de los espacios políticos? ¿Tener legisladores obedientes y alineados totalmente, o legisladores creativos y con vuelo propio?

El 24 de julio se terminan las incógnitas y estará listo el menú. Ojalá sea lo más conveniente, para un territorio y un tiempo que necesitan los mejores hombres y mujeres, para afrontar los desafíos que vienen.

María Elina Serrano, Ingeniera y Ex-ministra de Ambiente

Nota para El País Digital