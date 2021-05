Trotta cuestionó la “irresponsabilidad y la especulación política” de Rodríguez Larreta – Télam

Nicols Trotta

El ministro de Educacin, Nicols Trotta, cuestion la “irresponsabilidad y la especulacin poltica” del jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, “en uno de los momentos ms difciles” de la pandemia de coronavirus, en referencia al desacato y la judicializacin de la suspensin de las clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires para frenar los contagios, dispuesta por el Gobierno nacional.

“Es una irresponsabilidad, una no comprensin de la gravedad y un esquema especulativo”, dijo Trotta en declaraciones a FM La Patriada sobre el accionar del jefe de Gobierno porteo.

“Si bien en las oportunidades que convers con l, veo que hay un esquema de fuerte presin de parte del ala ms dura de Juntos por el Cambio, me parece que quienes tienen la carga pblica de gobernar tienen que asumir todos los costos”, agreg el funcionario nacional.

Es que el viernes, la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestion la decisin de Rodrguez Larreta, de pasar la escuela secundaria a un sistema de bimodalidad, que incluya la virtualidad, al sealar que “todos los niveles educativos son importantes” y considerar que “las clases virtuales expulsan del sistema a miles de estudiantes que no cuentan con los recursos para conectarse”.

El viernes a la maana, el presidente Alberto Fernndez anunci las nuevas restricciones que rigen hasta el 21 de mayo, que incluyen la suspensin de las clases presenciales en todos los niveles en las zonas del pas en situacin de alarma epidemiolgica y sanitaria; entre ellas el AMBA.

Sin embargo, por la tarde, el jefe de Gobierno porteo anunci que el nivel inicial y primario en la Capital Federal continuarn con clases presenciales y el secundario pasa a un sistema mixto en el que convivirn la presencialidad y la virtualidad, a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dirima el conflicto entre la Ciudad y la Nacin frente al DNU que cerr las escuelas en el AMBA.

“El Presidente (Alberto Fernndez) asume todos esos costos y el compromiso de tomar decisiones que por supuesto son complejas”, dijo Trotta en sus declaraciones de este sbado.

“Todos queremos presencialidad en las aulas, la diferencia es que Larreta no observa la profundidad del problema que estamos transitando”, dijo el ministro y lament que as como en el 2020 “cuando quienes ocupaban la responsabilidad en los poderes ejecutivos, sin importar el partido poltico asumimos una mirada comn, hoy me parece que el compromiso del ala ms extrema de Juntos por el cambio est presionando a Larreta por especulacin poltica”.

En tanto, Trotta insisti en que la escuela “es un espacio de bajo riesgo de contagio” pero que “a partir de la informacin que va cargando cada una de las escuelas, los indicadores demuestran que los contagios aumentan cuando aumenta la circulacin”.

“La Ciudad es el nico distrito que no los ha cargado, pese a que se lo pedimos en reiteradas oportunidades tanto en lo formal como de manera informal”, confi el funcionario luego en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, neg que las medidas “atenten contra la libertad” sino que son acciones que “se han tomado tambin en otros pases y de forma ms radical”.

Por otra parte, puntualiz que “la realidad epidemiolgica demostr que estas dos semanas de la aplicacin del anterior DNU se aplan la curva de contagios” y dijo que “frente a eso tenemos que seguir sosteniendo esas decisiones”.

“Nosotros logramos el inicio del ciclo como ningn otro pas en Amrica Latina gracias a la generacin de consensos para lo cual se mantuvo reuniones en cada provincia con cada gobernador y con cada sindicato”, rese.

En el mismo sentido, destac que hay “ms de 20 provincias argentinas con presencialidad en las aulas” pero que la realidad en el AMBA “es que se necesitan medidas complejas, difciles, que tambin desde la perspectiva de algunas personas pueden tener un costo poltico”.

Por otra parte, Trotta record que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdiccin “que menos emprende de su presupuesto en educacin” y record que durante la gestin de Mauricio Macri, “desde el 2015 y hasta el 2019 hubo un descenso de la inversin educativa del 33%, en cuatro aos”.