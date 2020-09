Trotta dijo que el gobierno es “promotor del regreso a clases” pero “la situación en la Ciudad aún es muy compleja”

MINISTRO DE EDUCACIÓN, NICOLÁS TROTTA. NA.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo este domingo que desde el Gobierno son “promotores del regreso a clases” pero remarcó que “la situación en la Ciudad aún es muy compleja” y “no hay que exponer a riesgos innecesarios ni a docentes ni a estudiantes”.

De todas maneras, el funcionario aclaró que pese a no tener aún una vacuna contra el coronavirus, “el ciclo lectivo 2021 no está en riesgo”. En declaraciones al programa “El Gíglico”, que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia, Trotta destacó: “Somos promotores del regreso a las clases. No queremos exponer a riesgos innecesarios ni a docentes ni a estudiantes”.

En ese sentido el ministro remarcó que en provincias donde volvieron las clases rápidamente se tuvo que dar marcha atrás: “En San Juan, Catamarca y Santiago del Estero tuvimos que retroceder con la vuelta a clases”. Además, consideró que “la situación en la Ciudad aún es muy compleja” y precisó que tienen “que escuchar a los especialistas y darle cierta certidumbre a las familias”. “Para nosotros es importante tratar de homogeneizar la toma de decisiones en toda la Argentina. Nos interesaría avanzar en lo que le planteamos al Gobierno de la Ciudad”, subrayó el ministro de Educación nacional.

En ese sentido, Trotta explicó: “Hasta ahora, los protocolos que aprobamos establecen que debe haber una cantidad de contagios baja o nula“. Por último, sostuvo: “Esta escuela no es la que queremos, sino la que impone la pandemia”.

El ciclo lectivo 2021 no está en riesgo”. La disputa entre Nación y Ciudad por el reinicio del ciclo lectivo para 6.500 alumnos que perdieron el contacto con sus docentes durante la pandemia continúa, ya que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió con la aprobación de un protocolo para clases presenciales, mientras que Trotta abogó por la opción de otorgarles neetbooks y conectividad.