Trotta dijo que se podrá volver a clases presenciales en “bloques semanales” por grupos – Télam

Trotta seguro del inicio de clases

El ministro de Educacin de la Nacin, Nicols Trotta, dijo este domingo que en el regreso a las clases presenciales en todo el pas “cada distrito puede organizarse segn sus caractersticas”, consider que “la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo”, y cont que se establecern “bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los das y el tiempo en la escuela”.

En declaraciones a CNN Radio, el funcionario explic que “no podrn volver a clases todos los chicos simultneamente” a los establecimientos educativos, por lo cual se establecern “bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los das y el tiempo en la escuela”.

Trotta afirm en ese sentido que “hay consenso para una vuelta segura a la presencialidad”, a la vez que indic que “en 2020 la mitad de las provincias tuvieron presencialidad” en algn momento.

“La presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo”, declar el funcionario, que no obstante marc que “cada distrito puede organizarse segn sus caractersticas”.

En cuanto al reclamo del expresidente Mauricio Macri para abrir las escuelas, Trotta subray que “hay consenso de la sociedad para eso y lo trabajamos con todas las fuerzas”.

Pero consider “irracional” y “para sumar conflictos” la marcha que Juntos por el Cambio convoc esta semana por el regreso presencial a clases en todo el pas.

“Celebro esta preocupacin de una porcin de Juntos por el Cambio por la educacin, que lamentablemente no tuvieron cuando fueron gobierno”, porque “en los cuatro aos de Macri la inversin educativa cay en un tercio”, asegur Trotta.

Si el resultado de su hisopado da negativo (el ministro est aislado por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19), Trotta se reunir hoy con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodrguez Larreta, como ya lo hizo con 19 gobernadores. “Nos quedan cinco jurisdicciones para visitar”, explic.

El funcionario dijo adems que los pases del Hemisferio Norte que en agosto y septiembre retomaron la presencialidad “despus tuvieron que tomar medidas restrictivas, como Alemania o el Reino Unido”.

Pero resalt que el desafo es “priorizar la presencialidad y avanzar en la intensidad” en todos los casos.

“Y si en algn momento, por la situacin epidemiolgica, hay que suspender las clases, que sea por poco tiempo”, plante.

Tambin revel que “las decisiones se tomarn en la mnima unidad geogrfica posible”, por lo tanto suspender las clases en algn lugar por la pandemia o por la situacin edilicia de las escuelas “no implica hacerlo en toda una provincia”.

“Lo que nos permite un regreso seguro son los protocolos”, apunt adems Trotta. Y se refiri a “un consenso con las organizaciones docentes” en tal sentido.

“El ao pasado hubo presencialidad y no haba vacunas. Estamos esperando la llegada de ms dosis para vacunar a 1.400.000 docentes y no docentes. No solo por esto debatimos con los gremios, sino tambin por las paritarias”, enfatiz.

Por ltimo, acot que “la adquisicin de medio milln de computadoras” por parte del Estado ayudar a combatir la desigualdad que provoca las dispares posibilidades de acceso a la conectividad y la tecnologa.