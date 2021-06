Trotta: “Manzur prioriza el derecho a la educación y el ciudado de la salud”

Durante una entrevista concedida al programa radial “Las noticias en CNN Tucumán”, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a las protestas de padres que hubo el domingo en Yerba Buena, por aplazar una semana más en nuestra provincia la virtualidad de las clases. “(Juan) Manzur prioriza el derecho a la eduación con el cuidado de la salud”. Por otro lado sorprendió al adelantar que una comisión de expertos a nivel nacional “evalúa” el informe que el titular de la cartera educativa local, Juan Pablo Lichtmajer, brindó en la Legislatura provincial la semana pasada.

“Tener que sostener la no presencialidad es complejo y muchas veces lo más fácil es hacer lo que un sector de la sociedad pide, pero no es lo que en un mediano o largo plazo termina siendo la decisión correcta, porque eso termina poniendo en riesgo a todos”, explicó el titular de la cartera educativa nacional.

“Entendemos la angustia y el cansancio, pero sepan todas esas familias que lo que esta priorizando el gobernador Juan Manzur y el Gobierno Nacional es una situación que permita administrar y conjugar el derecho a la educación en su bimodadlidad con el cuidado de la salud”, justificó Trotta.

“Todos somos promotores de la presencialidad, pero tenemos que serlo en el marco de la realidad excepcional de la pandemia y siempre, desde las políticas educativas en cada una de las jurisdicciones, garantizar el derecho de la educación en el marco de la bimodalidad”, señaló el funcionario.

En ese sentido analizó: “Los 9 días de mayores restricciones todavía no se perciben. Esa mejora esperamos que se pueda empezar a vislumbrar en los próximos días y a partir de allí, aquellos lugares que se encuentran en zonas de bajo o medio riesgo pueden retomar la presencialidad y en zonas de alto riesgo retornar a una presencialidad administrada”.

Estamos viendo en distintos lugares del país situaciones de enorme complejidad y también comportamientos distintos de las máximas autoridades. Gobiernos que asumen las máximas responsabilidades de tener que adoptar medidas restrictivas para contener la circulación del virus y otras que, a pesar de la gravedad de la situación, incumplen los decretos de necesidad y urgencia, o inclusive la resolución del Consejo Federal de Educación, y eso conlleva a una situación de puesta en peligro a toda la comunidad”, graficó.

Aceptación o rechazo

Trotta sorprendió al comentar que que presentó ante una comisión de expertos el informe que Lichtmajer brindó en el recinto hace 10 días y que se espera su aprobación o desaprobación el próximo jueves.

Trotta explicó que aguarda que el comité conformado por funcionarios del gobierno nacional, de Universidades nacionales y especialistas, analice y haga un dictamen para acompañar desde una mirada de expertos y, a partir de ese informe, presentarlo formalmente en la legislatura tucumana.

“Creo que estamos frente a un marco de especulación por lo que ha sido el enorme esfuerzo que llevó adelante toda la comunidad educativa de la provincia en el acompañamiento del Estado nacional en el marco de la pandemia”, puntualizó el ministro.

Y, agregó que: “La verdad es que lo que uno observa allí es que, la interpelación se vincula a aspectos de rupturas políticas que no tiene nada que ver con la gestión educativa en sí misma. La actitud que está teniendo el vicegobernador (en referencia a Osvaldo Jaldo) en ese sentido me parece que es absolutamente equivocada, no es momento de poner palos en la rueda, es momento de acompañar al gobernador Juan Manzur y al presidente Alberto Fernández”.

“Este tipo de actitudes complejizan las respuestas que está esperando nuestra sociedad en el marco de la excepcionalidad y del impacto de la segunda ola que está sufriendo la Argentina”, resaltó el titular de la cartera educativa nacional.

Receso Invernal y vacunación

Para el ministro, adelantar las “vacaciones de julio” es una alternativa, pero plantea que hacerlo o tomar cualquier decisión vinculada a la modificación del calendario escolar tiene que ser una decisión que permita fortalecer e intensificar la presencialidad. “Yo le he pedido al área sanitaria que nos haga distintas proyecciones en cuanto a lo que debe ser el comportamiento de la segunda ola, que está impactando de manera visible en las diferentes regiones del país. Y en segunda instancia, esto se vincula a como seguirá el proceso de vacunación”.

A nivel nacional, asegura Trotta, el 50 por ciento de los docentes están vacunados. “Son 598 mil entre docentes y auxiliares de la educación obligatoria. La próxima semana van a ser muy importantes porque se podrán avanzar, a partir del arribo del número importantísimo de vacunas, en la vacunación acelerada de docentes. Pero esto no nos garantiza la presencialidad, sino los protocolos y la realidad epidemiológica de base. Por más que estén el 100 por ciento de los docentes vacunados, la jurisdicción que se encuentra en situación de alarma epidemiológica debe suspender la presencialidad”, manifestó.

Investigación de la Justicia Federal

El ministro, también brindó detalles acerca de la causa que la Justicia Federal lleva a delante respecto al plan denominado “3000 jardines” presentado en el inicio de la gestión de Mauricio Macri. “De ese número, se licitaron 287 y construyeron solo 107. Uno de esos casos de estas licitaciones es el que se está investigando tras la presentación que hicimos en la Oficina Anti Corrupción. Eran cuatro licitaciones internacionales que se le adjudicaron a una misma empresa para la construcción de 93 jardines en 10 provincias, en los que se llegó adelantar en algunos casos hasta el 70 por ciento del valor de la obra y no se terminó ninguna de ellas. Entonces, ahí vemos por un lado un desfalco, un perjuicio para el Estado y un accionar inexistente en la ejecución se las garantías, lo que implicó además en la pérdida del patrimonio”.

“Nosotros tuvimos que ejecutar recién cuando asumimos la gestión, de manera tardía, todas las garantías que podíamos llegar a tener y es una empresa que está concursada. Entonces, existió una inoperancia o una connivencia, es lo que definirá la justica sobre funcionarios del ministerio de educación”, plateó Trotta.

A modo de ejemplo de cómo el Gobierno Nacional se maneja ante este tipo de eventos, el ministro graficó: “Hace unas semas estuve en Tucumán firmando directamente con las empresas, si mal no recuerdo 15 escuelas de educación inicial, donde todo el modelo de licitación es individual, cada jardín es una licitación y solo participaron empresas tucumanas”.