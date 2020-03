Trotta sobre suspensión de clases: “Tenemos que quedarnos en nuestros hogares”

Conferencia de prensa del ministro de Educación.

Con la mira puesta en frenar la expansión del coronavirus, el Gobierno anuncia los alcances de las medidas de restricción que anticipó el domingo el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, brindó este mediodía una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, para anunciar el plan de acción de la cartera en medio de la suspensión de clases por la pandemia del coronavirus.

Trotta, anunció la puesta en marcha de una plataforma web con contenido educativo para el colegio primario y secundario para “seguir enseñando” frente a la pandemia del coronavirus.

Si bien las clases están suspendidas hasta el último día de marzo, Trotta ratificó que el período en el cual los alumnos continuarán en sus casas “no son unas vacaciones”.

“Seguimos Educando es un portal que aglutina material académico y educativo. A partir de este portal van a tener todas las herramientas pedagógicas para seguir aprendiendo”, remarcó.

Además, indicó: “Hemos puesto hoy en funcionamiento una programación especial en televisión para educación primaria a la mañana y para educación secundaria y docentes a la tarde”.

“Es una herramienta para que nuestros chicos se puedan sentar frente al televisor y puedan tener una tarea en los hogares”, explicó en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

“La plataforma será una herramienta para el vínculo entre docentes y sus estudiantes. La página (seguimoseducando.org.ar) no consume datos. Las compañías han asegurado su gratuidad. Tenemos que aprovechar estos 14 días para cuidarnos, educarnos y seguir aprendiendo”, manifestó el ministro.