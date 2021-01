El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, cruzó duramente al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, luego de que el funcionario asegurara que la restricción de políticas frente al nuevo avance del Covid-19 no afectará el inicio de las clases del nuevo ciclo lectivo.

Al respecto, el dirigente aseguró, en diálogo con Cadena 103, que “Trotta toca de oído, evidentemente no sabe cómo es el sistema educativo, ni lo piensa”.

Díaz mostró su repudio a las declaraciones del funcionario del gobierno ya que, según explicó, en ningún momento especificó a qué ámbito o niveles se refería y se preguntó acerca de qué comunicaciones mantuvo Trotta con representantes de los distintos sectores para afirmar algo de esta magnitud.

“Yo me pregunto como ciudadano por qué el ministro Trotta actúa por fuera del marco de lo que indica el presidente o el gobernador bonaerense. Porque decir esto de que las políticas restrictivas no afectan las clases es no tener idea de cómo se desarrollan las actividades y qué efectos producen”, disparó el referente educativo.

Al mismo tiempo, desde UDOCBA reflexionaron acerca de la contradicción evidente que existe entre lo que afirma Trotta y lo que a su vez plantea el gobierno para lograr evitar aglomeraciones, circulación y otros tipos de acercamientos entre personas. En este sentido se preguntan “qué pasa entonces con las escuelas”.

En consecuencia, Díaz puso en duda si las recientes declaraciones del titular de Educación no estarán acordadas , ya que “eso sería gravísimo”. “Creo que quiere quedar bien con Larreta y Acuña y no salir mal parado en una tapa de Clarín”, continuó.

“Van a empezar a reincorporar a los alumnos y alumnas que están más rezagados. A fin de marzo si hay una vacunación masiva y no hay boicoteo se va a empezar a cumplir con el inicio de clases presenciales para grupos reducidos y para el conjunto del alumnado para fin de mayo, principios de junio”, puntualizó el dirigente.

Por último, el titular de UDOCBA planteó nuevamente la problemática que existe frente a la adecuación de cientos de escuelas que se encuentran en mal estado y no han recibido inversión por años.

“Una cosa es reparar las aulas, arreglar puertas, goteras, ventanas sin vidrios, y otra cosa es el tema de las dimensiones de las aulas. Hay que ver cómo acomodar qué cantidad de chicos/as para respetar el distanciamiento”, concluyó el dirigente.