Trump asegura que el cierre no es la solución contra el coronavirus y cita la crisis en otros países

“Los cierres totales impuestos para lograr una reduccin de los casos no es una solucin sustentable”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que un cierre permanente o cierres pequeños para evitar la propagación del coronavirus “ya no son la solución” y citó como ejemplo los rebrotes en Asia y Oceania y los brotes en América Latina, mientras expertos consideran que hay una nueva meseta en la curva de contagios en el país, como sucedió después del pico de Nueva York en abril.

Trump destacó los actuales rebrotes en Japón y Australia, cuyos “gobiernos que eran felicitados por hacer las cosas bien y ahora sufren”, según consideró, y sostuvo que, pese a las cuarentenas, “América Latina encabeza el aumento de contagios en el mundo y con la falta de testeo masivo, no hay manera de saber cuáles son las verdaderas cifras”, según divulgó el canal de noticias Fox.

“Nadie es inmune y estos hechos ilustran que los cierres totales impuestos para lograr una reducción temporal de los casos confirmados no es una solución sustentable. El virus puede volver y vemos que volvió”, sostuvo el mandatario y agregó que “un cierre permanente ya no es la solución para nada y los pequeños cierres pueden ser muy útiles, pero no por mucho tiempo”.

Pese a que Trump cambió su tono frente a la pandemia y comenzó a reconocer su resiliencia, también afirmó que el país ya está registrando “algunas señales esperanzadoras” y mencionó una baja en los números de Florida, aunque ese estado registró hoy su tercer récord diario consecutivo de muertes por coronavirus.

En las últimas 24 horas, 9.956 personas se sumaron a la lista de contagiados en Florida, que son desde el 1 de marzo 461.379, el mayor número después de California. Las muertes, en tanto, totalizan 6.586 con las 253 contabilizadas hoy, informó la agencia de noticias EFE.

Si bien el temido colapso del sistema de salud aún no se ha producido, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales en general es alta y se ha reportado escasez de personal de enfermería y de médicos en algunas ciudades.

La situación creada por la pandemia se complicará aún más con la llegada de la tormenta tropical Isaías mañana a la noche o el sábado por la mañana.

La tormenta ya pasó por Puerto Rico y se acerca a República Dominicana y Haití.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció que se esperan “impactos significativos por la tormenta tropical”, por lo que recomendó a la población “tener un plan y asegurarse de tener al menos suministros para siete días”, al tiempo que se cerraron los centros de pruebas de coronavirus.

Estados Unidos continúa siendo por lejos el país más golpeado del mundo por la pandemia con más de 4,4 millones de infectados y más de 151.600 muertos.

Mientras que las muertes por coronavirus en el país siguen creciendo con una velocidad importantes, los expertos en salud pública observan que la llamada la segunda oleada de casos confirmados parece estar estabilizándose.

Las tendencias en Arizona, Texas y Florida están “comenzando a doblar un poco la curva”, dijo Jennifer Nuzzo, investigadora de salud pública de Johns Hopkins a la cadena de noticias estadounidense CNN.

El porcentaje de pruebas positivas en el país cayó de un promedio de 8.5% a 7.8% durante la semana pasada.

Sin embargo, los especialistas contienen su entusiasmo y se preguntan si esta tendencia se mantendrá en el tiempo.

Además, científicos advirtieron que, mientras esta tendencia a la baja de casos se da en estos cuatro estados, los más afectados actualmente del país, aún se ven curvas en marcado ascenso en cerca de 30 estados.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno y quien ha tenido varios desacuerdos con el presidente Trump por su gestión de la pandemia, aclaró hoy que “el futuro es difícil de predecir”.