Trump dice que España “lo está pasando mal” por el coronavirus, mientras que Estados Unidos mejora

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este jueves que España “lo está pasando mal” por la COVID-19 y aseguró que a su país le ha ido “mucho mejor que a la Unión Europea” y confía en haber “superado el pico” de infecciones, a pesar de haber registrado más casos y muertes que ninguna otra nación.

“En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300% en España, [un país] del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“A España le está impactando mucho [la pandemia]”, insistió el presidente, que también citó a Francia e Italia entre los países más afectados por la COVID-19.

Trump intentaba así marcar un “contraste” entre la situación en Europa y la de Estados Unidos, que este miércoles superó las 190.000 muertes por coronavirus, más que ningún otro país en el mundo, y que cuenta ya con más de 6,3 millones de contagios confirmados.

“Nos ha ido mucho, mucho mejor que a la Unión Europea”, defendió Trump. “Allí tienen un pico enorme, mientras que nosotros confiamos en que ya hemos pasado nuestro pico, ya veremos, pero nos está yendo muy bien en todo el país”, agregó.

Contagios frente a muertes

Aunque es cierto que Estados Unidos ha experimentado recientemente una tendencia a la baja en su número de casos confirmados, mientras que España y Francia tendían al alza en la media móvil de contagios en los últimos siete días, el panorama es distinto si se analizan las muertes por COVID-19.

La media móvil de fallecimientos por cada millón de habitantes en Estados Unidos en los últimos siete días es de 2,15, mientras que en España es de 1,33 y en Francia de 0,23, según datos oficiales recabados por la plataforma Our World in Data (OWID), de la Universidad de Oxford.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una pregunta de Efe sobre quiénes son los “líderes de España” con los que Trump dijo que había hablado recientemente.

En España se han contagiado 554.143 personas de COVID-19 y han muerto 29.699 desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos del Ministerio español de Sanidad.