Trump dice que minimizó la gravedad de la Covid-19 para “no crear pánico”

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este miércoles que intentaba contener el “pánico” y evitar la “histeria” en los mercados, cuando a principios de año minimizó la gravedad de la Covid-19, como revela el nuevo libro del periodista Bob Woodward.

“Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario reaccionaba así a la revelación divulgada este miércoles por el diario The Washington Post, e incluida en un libro que Woodward publicará la próxima semana, de que Trump sabía en febrero que la Covid-19 era una enfermedad especialmente “mortal”, pero minimizó intencionadamente su gravedad en público.