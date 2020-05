Trump dice que toma hidroxicloroquina porque cree que es “bueno” para prevenir la Covid-19

[ad_1]



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este lunes que está tomando hidroxicloroquina, un fármaco muy antiguo que se usa contra la malaria, para disminuir los síntomas si contrae la Covid-19 y a modo preventivo, según avanza AP.

El mandatario aseguró en una rueda de prensa que ha estado tomando este medicamento diariamente junto a un suplemento de zinc “durante aproximadamente una semana y media”.

“Creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias. Y si no es bueno, os lo diré, no voy a hacerme daño por ello”, señalaba Trump, que vendió a este medicamento como una posible cura para el Covid-19 cuando no es así. De hecho, los científicos sostienen que no está demostrado la eficacia de este medicamento

La misma Federación de las Sociedades Americanas de Biología Experimental (FASEB) revisó informes anteriores y ensayos clínicos mal controlados que generaron un considerable optimismo sobre la adopción generalizada de esta terapia. Sin embargo, la FASEB da razones mecanicistas por las cuales estos medicamentos pueden fallar para Covid-19.

Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de que la cloroquina y la hidroxicloroquin pueden provocar trastornos neuropsiquiátricos, como cuadros agudos de psicosis, intento de suicidio o suicidio consumado.