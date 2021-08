Trump lanzó sus nuevos gorros en busca de fondos para su vuelta a la Casa Blanca – Télam

Trump espera recaudar fondos para comenzar su carrera a las presidenciales de 2024

El expresidente estadounidense Donald Trump anunci este martes el lanzamiento de una versin 2021 de sus simblicos gorros rojos con la leyenda “Make America Great Again”, con los que empezar a recaudar fondos para intentar un regreso a la Casa Blanca dentro de tres aos.

“Acabo de disear nuestro nuevo gorro MAGA y quiero que t lo tengas”, escribi Trump en un correo electrnico enviado a los posibles donantes del Comit de Accin Poltica (PAC) “Save America”.

“Siempre has sido uno de mis seguidores ms leales, as que no quiero que tengas cualquier sombrero. Quiero que t tengas el Sombrero MAGA que personalmente firm para ti”, continu.

El correo electrnico incluye una imagen del sombrero rojo con letras blancas “MAGA” y adornos dorados, y opciones para donar 25, 50, 100 o 250 dlares.

“Nuestro movimiento no se est desacelerando, de hecho, solo se est acelerando” y “por eso quera disear un nuevo sombrero para todos nuestros mejores seguidores”, afirm, segn report la agencia ANSA.

Habr gorros firmados por el exmandatario y otras versiones sin firmar que tendrn un valor diferente.

Por 40 dlares extra los donantes podrn ver sus nombres en una lista en el sitio web “Save America” que impulsa el retorno de Trump a la Casa Blanca.

Medios locales subrayaron que el sombrero de bisbol original de “Make America Great Again” sigue siendo el ttem definitivo de la cultura pop del mandato de Trump como presidente, aunque para los sectores que lo cuestionan la gorra representa al racismo en su mxima expresin.

La actriz Alyssa Milano lo llam en 2019 “la nueva capucha banca”, en referencia al smbolo de la organizacin supremacista Ku Klux Klan, nacida despus de la Guerra de Secesin.

Para fin de mes Trump tiene previsto un acto en Alabama y algunos medios especulan con la chance de ah se muestre con uno de los nuevos sombreros.

Para la campaa pasada, antes de las elecciones que el magnate republicano perdi frente al demcrata Joe Biden, Trump y el partido recaudaron casi 13 millones de dlares de sus donantes, segn inform The New York Post.