Las previsiones eran ominosas. Y sin embargo bajó. El Nobel de Economía, Paul Krugman, sugiere que los pronósticos podrían haber sido forzados. Es injusto; pudo comprobarse. Trump lo hizo. Y nada menos a los cuatro meses de las elecciones, sólo en junio fueron creados 4,8 millones de nuevos puestos de trabajo y 7,5 millones sumándolos del mes anterior. En abril, los Estados Unidos había alcanzado el desempleo más alto desde la crisis del ´29:14,7%.

El informe de Departamento de Trabajo muestra el rebote en los sectores perjudicados por la pandemia, como hotelería y entretenimiento casi el 40% de los nuevos empleos: 2, 1 millones y el sector gastronómico 1,5 millón.

Si bien se ha registrado un repunte en las ventas minoristas, economistas dice que enfrenta contra una baja demanda algo que, sumando al eventual agotamiento del programa PPP de créditos accesibles para pequeñas y medianas empresas, podría derivar en un nuevo aumento de desempleo. Las estadísticas todavía muestran que 2,8 millones de personas (588.000 más que mayo) perdieron su trabajo de manera permanente.

El nuevo dato del desempleo aunque todavía históricamente alto –fue tomando de rehén por los candidatos- fue festejado.

Donald Trump recibió la mejor noticia en su peor momento. El empleo en Estados Unidos. Ya registró en el mes de mayo una recuperación sorpresivamente fuerte en medio de la pandemia del coronavirus y el jefe de la Casa Blanca salió a festejar ese enorme alivio en medio de una de las peores semanas de su mandato: “Esta es la mayor recuperación de la historia de Estados Unidos y no se va a detener aquí”. Ahora todavía está más contento. El Bureau of Labour Statistics (BLS), que registrar los números del mercado laboral en Estados Unidos, anunció que el desempleo de mayo había sido de 13,3%.

Un respiro ante los papirotazos que recibió de los demócratas, los progresistas y los gays. Los números fueron una gran noticia para Trump. El mercado laboral se había visto ferozmente golpeado por la pandemia y algunos expertos llegaron a calcular que el desempleo podría haber alcanzado hasta un 20%. Además, refuerza su idea de levantar las restricciones impuestas a los ciudadanos por el coronavirus (batalla librada con los científicos y algunos gobernadores) comenzó a dar resultados. “Teníamos la mayor economía de la historia. Y esa fuerza nos permitió superar esta horrible pandemia, que ya hemos superado en gran medida, creo que nos está yendo bien”, dijo el presidente exultante. Sol impiadoso de mediodía.

La novedad ventila al presidente en el peor momento con grandes manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial.

Lo que se puede ver es que el millonario paquete de estímulo que aprobó el Congreso está funcionando, especialmente el llamado PPP (Paycheck Protection Program) para regenerar el empleo. Este programa otorgó créditos a los pequeños negocios, y a algunos más grandes, que no debieran ser devueltos de usados para recontratar empleados. Y la iniciativa está dando resultados. Se reabren los negocios y los dueños toma a sus empleados.

“Estuve repasando un número de episodios a lo largo de los años en los que los números oficiales cuentan una historia distinta de la que la evidencia más informal” dice Krugman. “A veces aparece como que hay algo raro) sobre los números oficiales”. Y finalizó: “Esto es la era Trump, no se puede descartar completamente la posibilidad de que hayan tomado el BLS, pero es mucho más probable que los modelos que usaron para producir esos números –en realidad no son números crudos—hayan enloquecido en tiempos de pandemia”.

Otros economistas salieron a rechazar tajantemente la posibilidad de una injerencia de Trump en los números. “Pueden descontar el 100% de las posibilidades de que Trump haya intervenido en el BSL. No el 98%, no el 99%”, sino el 100%”, tuiteó Jason Fruman, el ex economista jefe de la administración Obama. “BLS tiene 2.400 funcionarios de Carrera de enorme integridad y ningún cargo político tiene margen para cambiar ese número”

Trump no se pierde una: “Las cifras de desempleo que se anticipaban han sido el mayor error de la historia de los programas de televisión sobre negocios. Se tomaron todas las decisiones correctas”. Tras cartón invitó a los gobernadores de los estados con medidas de confinamiento parcial a que levanten las restricciones.

La mayoría de los observadores piensan que la tasa de desempleo real es del 20 por ciento o más. La buena noticia, sin embargo, es que 2,5 millones de personas más estaban trabajando ese último mes.

La bonanza económica de estos últimos años, antes de la pandemia, fue la carta de triunfo de Trump para su reelección en noviembre. Si bien antes del coronavirus la economía de EE.UU. tuvo su signos de enfriamiento con la guerra comercial con China y el freno global. Los electores gozaban un desempleo récord de 3,4% y un nivel de consumo extraordinario, Pero el Covid-19 fue un mazazo en la cabeza para los planes del presidente. No solo por su tardía reacción a la pandemia, sino sobre todo porque le quitaba la bandera de la bonanza económica. Además, su postura ante las protestas por el asesinato de George Floyd había comenzado a impactarlo en las encuestas: un sondeo de ABC/Ipsos señaló que el 66% de los estadounidenses desaprueba la manera en la que Trump maneja esta crisis. Las encuestas electorales también arrojaban un crecimiento para su rival, el demócrata Joe Biden, que ya le lleva una ventaja de 7%, según el promedio de RealClearPolitics.

Pero con esta novedad, con su exultante conferencia y su catarata de tuits sobre el tema, Trump busca correr el eje de las manifestaciones para enfocarse ahora en “la gran recuperación económica” que ha comenzado.

“Esto no se va a detener aquí”, dijo. “Los mejores números están por venir”.

Desde su casa en Delaware, Joe Biden, observa. No se mueve de su cucha. Considera que “no hay ninguna victoria para celebrar.” “Estamos casi 15 millones de empleos abajo y la pandemia está empeora…Actúe. Lidere. O córrase del medio para que otros puedan hacerlo le dijo a Trump.

El Presidente, vaya como le vaya no hace otra cosa.