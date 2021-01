Trump pide ahora a sus seguidores el cese de la violencia y los llama a “calmar los ánimos”

Una semana después del asalto al capitolio de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha pedido a través de un comunicado a los manifestantes que cesen la violencia y que no se salten la ley.

A mismo tiempo, en la Cámara de Representantes de EE.UU. se debate sobre el nuevo juicio político contra el presidente, donde varios congresistas republicanos han anunciado que votarán a favor de la realización del segundo ‘impeachment’ contra el mandatario.

Además, desde el partido republicano ya se expresa públicamente la responsabilidad de Trump por lo sucedido el miércoles pasado. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que el presidente Trump “es responsable del ataque al Capitolio la semana pasada” y que “debería haberlo denunciado inmediatamente cuando vio lo que estaba sucediendo”.

Mientras tanto, Trump ha pedido que “a la luz de informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley, NO vandalismo de ningún tipo. No es lo que represento. No es lo que EEUU representa. Hago llamado a TODOS para que ayuden a aliviar tensiones y calmar los ánimos”, dice el comunicado.