Trump pidió calma a EEUU tras primera muerte por coronavirus  

Trump confirmó que la primera víctima fatal, anunciada por funcionarios del estado de Washington (noroeste), era una mujer de unos 50 años. Vivía en el condado de King, el más poblado del estado y la jurisdicción a la que pertenece la ciudad de Seattle, donde viven más de 700.000 personas.

The Trump Administration took early action on coronavirusa choice that bought time and saved lives..mp4