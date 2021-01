Trump pidió calma a sus seguidores y aseguró que se opone a cualquier violencia o vandalismo – Télam

el mandatario pidi calma a sus seguidores y asegur que se opone a la violencia

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la calma a sus seguidores en dos oportunidades y aseguró que se opone a cualquier violencia, mientras el Congreso debatía su acusación por alentar el asalto al Capitolio hace una semana.

El mandatario saliente, cuya cuenta en Twitter fue suspendida por la empresa al interpretar que sus tuits incitaban a la violencia, hizo su llamado a la no violencia a través de un comunicado de la Casa Blanca que tiene la extensión de un tuit.

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”, es el contenido del escueto mensaje.

Más tarde, en mensaje grabado y divulgado poco después de que el Congreso resolviera someterlo nuevamente a juicio político, exhortó a los estadounidenses a mantenerse “unidos” y evitar la violencia, aunque evitó mencionar el proceso decidido por el parlamento.

En el discurso, grabado en el despacho Oval, Trump “un llamado a todos los estadounidenses a superar las pasiones del momento y unirse como un solo pueblo estadounidense”.

“Elijamos avanzar unidos por el bien de nuestras familias”, dijo el mandatario, según la agencia de noticias AFP.

Trump repudió a sus partidarios que asaltaron el Congreso el miércoles pasado, al decir que “nunca hay una justificación para la violencia” y que “quienes participaron en los ataques de la semana pasada serán llevados ante la justicia”.