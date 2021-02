Trump reclamará el control del Partido Republicano en su primer discurso tras dejar la Casa Blanca – Télam

“El mensaje ser: puedo no tener Twitter o el Despacho Oval, pero sigo en el cargo”

El expresidente estadounidense Donald Trump reclamar el control total del Partido Republicano en su discurso del prximo domingo en Orlando, el primero que dar tras haber dejado la Casa Blanca.

“El mensaje ser: puedo no tener Twitter o el Despacho Oval, pero sigo en el cargo”, sealaron fuentes de su entorno cercano al portal digital Axios.

Segn estas fuentes, el exmandatario quiere presentarse como el “presumible candidato” de cara a las elecciones de 2024 por parte de los republicanos, aunque an no tenga claro si finalmente se postular para ello.

“Trump efectivamente es el Partido Republicano. Cuando atacas al presidente Trump, ests atacando a las bases republicanas”, seal el asesor del expresidente Jason Miller, citado por la agencia de noticias Europa Press.

El comit poltico de Trump recibi numerosas donaciones durante los meses en los que ste sostuvo las no probadas tesis del fraude electoral y actualmente dispone de 75 millones de dlares para financiar a candidatos republicanos que se presenten a las primarias internas de cara a las elecciones al Congreso y un tercio del Senado que se celebrarn el prximo ao.

La idea de Trump es usar estas donaciones para impulsar a candidatos cercanos a l, que le ayuden a dejar fuera de camino en las primarias a aquellos republicanos que apoyaron el “impeachment”; los etiquetados por su entorno como RINO (republicanas in name only / republicanos solo de nombre en su traduccin del ingls).

El expresidente se reunir con sus asesores para disear su estrategia durante esta semana en la que cuenta tambin con otro importante activo: los datos de decenas de millones de estadounidenses que recopil durante los ltimos cinco aos.

Entre los republicanos que presumiblemente se vern desafiados por los candidatos apoyados por Trump, estarn algunos que hablaron abiertamente contra l o lo responsabilizaron del Asalto al Capitolio como la congresista por Wyoming, Liz Cheeney.

Como ella, muchas figuras que se han mostrado en contra del magnate neoyorquino fueron “censuradas” -una figura propia de la poltica estadounidense equivalente a una amonestacin partidaria- en sus estados de origen.

La ltima gran figura republicana en ser objeto de la ira de Trump fue el lder de la minora en el Senado, Mitch McConnell, que, aunque vot a favor de la absolucin de ste en el proceso de destitucin en el Senado, critic despus su actuacin en el Asalto al Capitolio.

En un comunicado publicado la semana pasada, el expresidente aseguraba que si los senadores republicanos mantenan al senador por Kentucky como su lder “no iban a volver a ganar” y que en un momento tan importante para el pas los republicanos “no podan permitir que lderes de tercera decidieran su futuro”.