Trump reconoce que será “difícil” apelar en la justicia sus denuncias de fraude – Télam

Pese a sus furiosos reclamos, Trump sostuvo que si en el Colegio Electoral -como se prev- Biden logra la mayora, aceptar el resultado.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ested omingo que le será “difícil” lograr la apertura de un proceso de apelación ante el Tribunal Supremo de todas las denuncias por fraude electoral que presentó, y que fueron rechazadas en primera instancia por ausencia de pruebas.

“El caso es que es difícil. Tengo los mejores abogados para ello, pero me dicen que es muy difícil hacer algo”, explicó en una entrevista telefónica con Fox News en la que se mostró consternado ante este nuevo obstáculo en su plan para revocar los resultados electorales que le conceden la victoria a su adversario demócrata, Joe Biden.

En este sentido, explicó que su intención era concentrar todas sus cuestiones en “una hermosa y enorme demanda gracias a las tremendas pruebas (de fraude) que tengo”. Sin embargo, sus asesores no se mostraron convencidos de que esa iniciativa pueda prosperar.

“Me dicen (los abogados) que no tengo caso. Como presidente de Estados Unidos me dicen que no tengo caso. ¿Qué clase de sistema judicial es este?“, lamentó Trump, según recogió la agencia de noticias Europa Press. “El Tribunal Supremo debería atender nuestro caso. Alguien debería ser capaz de presentar el caso ante el Supremo. Si no, ¿para qué vale?”, añadió.

Por lo demás, insistió en que ha sido víctima de “un fraude total” en el que habrían llegado a participar incluso agencias de seguridad como el FBI o el propio Departamento de Justicia, que su derrota fue “estadísticamente imposible” y que dedicará el “125% por ciento” de su energía a seguir insistiendo con sus denuncias.

El Tribunal Supremo de Pensilvania desestimó este sábado una demanda contra el voto por correo interpuesta por el congresista republicano en Pensilvania Mike Kelly, en lo que supone otra derrota más del entorno del presidente en los juzgados.

En este caso particular, la demanda se centró en que el estado de Pensilvania no había aprobado correctamente la ley que permitía el acceso universal al voto por correo, es decir, que las papeletas para votar por correo se envían a los domicilios del votante sin que este tenga que realizar un trámite previo.

Por ello, Kelly solicitaba que se cancelaran todos los votos por ese medio, mayoritariamente demócratas, o que se permitiera al estado, en cuyas cámaras los republicanos tienen mayoría, seleccionar a los electores que deben ir al colegio electoral.

El Tribunal desestimó sin dejar posibilidad de apelación el caso, según informó la cadena de televisión ABC. Entre los motivos para hacerlo se encuentra que la ley que permite el voto por correo universal se aprobó con una amplia mayoría en octubre de 2019, por lo que, si Kelly pensaba que era ilegal, debía haber presentado antes la demanda.

Pese a que su campaña supera la treintena de derrotas en los tribunales, Trump sigue asegurando en Twitter y sin pruebas que las elecciones del 3 de noviembre fueron un fraude y que él es el verdadero ganador.

Por otra parte, sostuvo que si en el Colegio Electoral Biden logra -como se prevé- la mayoría, aceptará el resultado.