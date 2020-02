Trump sobre el ‘impeachment’: “Hemos pasado un infierno de forma injusta” | Internacional

El impeachment a Donald Trump ha terminado, pero la crispación política no. El presidente ha reaccionado al ataque este jueves, al día siguiente de su absolución en el histórico juicio político, y ha apuntado maneras para lo que viene el resto de este año electoral. “Mucha gente ha resultado herida y no podemos permitir que eso continúe”, ha dicho a primera hora de la mañana. Luego, en una intervención que ha empezado pasadas las 12 del mediodía (18.00, hora peninsular española) en la Casa Blanca, ha continuado en la misma línea: “Hemos pasado un infierno de forma injusta”.

El día después del veredicto, Trump ha comenzado la jornada con el Desayuno de Oración Nacional, una cita muy señalada que suele celebrarse el primer jueves de febrero desde hace más de medio siglo y que reúne a políticos de ambos partidos. El presidente se ha referido al proceso por el que acaba de pasar como “un terrible calvario” al que le habían sometido “algunas personas muy deshonestas y corruptas”. “Mucha gente ha resultado herida y no podemos permitir que eso continué”, ha apuntado.

La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, impulsó el pasado septiembre el tercer proceso de impeachment a un presidente de la historia de Estados Unidos a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania por parte de Trump en busca de su beneficio electoral. El miércoles, el Senado, donde se ha desarrollado el juicio, absolvió al mandatario gracias a la mayoría republicana que lo arropa, con la excepción del senador de Utah Mitt Romney, único senador del partido que votó por la condena, junto con los demócratas.

Trump le dedicó unas palabras. “No me gusta la gente que utiliza sus creencias como justificación para hacer algo que saben que está mal”, dijo, después de que un emocionado Romney justificase su polémico voto con, entre otros motivos, su fe religiosa. “Tampoco me gusta la gente que dice ‘rezo por ti’ cuando saben que eso no es así”, añadió Trump. Esta vez, la flecha iba dirigida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara baja, que hace unos meses, en plena batalla por el impeachment, aseguró que rezaba por el mandatario.

Todavía coleaba la polémica por la hostilidad exhibida en el discurso del estado de la Unión, el martes en el Congreso. Pelosi justificó por qué decidió romper la copia de la intervención en público.