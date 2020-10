Trump ya está en la Casa Blanca en contra del criterio de los médicos

Esta madrugada, Donald Trump llegaba a la Casa Blanca, en contra del criterio de sus médicos. El presidente ha convertido su salida del hospital en un espectáculo mediático. Salió por su propio pie, posó con los pulgares en alto y como no, se quitó la mascarilla.

“No dejéis que os domine, no le tengáis miedo, no dejéis que el virus controle vuestra vida”, ha dicho en un vídeo publicado en sus redes sociales donde asegura además que se siente mejor que hace 20 años. Once personas de su entorno han dado positivo, la última su jefa de prensa.