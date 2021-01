Tucumán-Arribaron a la provincia 5.700 dosis de la vacuna para prevenir Covid

En el marco de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y bajo la supervisión de la ministra de Salud, Rossana Chahla, llegaron a Tucumán nuevas remesas de la vacuna Sputnik V por un total de 5700 dosis que fueron almacenadas en cámaras de frío del Depósito Central del Sistema Provincial de Salud.

Este segundo componente completa las 11.700 dosis destinadas a la provincia en esta primera instancia. Habían llegado anteriormente 6.000 dosis y con estas se prevé que, hasta la semana que viene se completen todos los esquemas del personal voluntario.

Al respecto, la titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla, dijo que quedarán a la espera de la cantidad de vacunas que volverá a recibir Salud nuevamente, según la estrategia del Gobierno nacional: ¨Creemos que será para finalizar la tarea con todo el personal público y privado. Luego de haberse completado este sector, continuaríamos con mayores de 60 años, personal de seguridad y docentes, por lo que la campaña de vacunación será importante¨.

¨Tenemos completado el 90% del personal que estaba destinado a vacunarse en esta primera etapa. Cabe aclarar que quienes tuvieron prioridad en este momento fueron aquellos con atención directa a pacientes Covid, tanto del sector público como privado¨, expresó Chahla. Además, agregó que contemplaron al personal que trabaja con adultos mayores en geriátricos, a quienes atienden personas que deben realizarse diálisis y centros de métodos complementarios de diagnóstico como laboratorios, tomografías y radiografías.

En relación a quienes no recibieron la Sputnik V, la ministra comentó: ¨Hay personas que han sido citadas en dos y tres oportunidades, sobre todo quienes están atendiendo pacientes y están inmunocomprometidos, y no han respondido. Como la vacuna es totalmente voluntaria, creemos que todavía no quieren recibir la inmunización o esperarán un tiempo más¨.

La funcionaria adelantó que el proceso de vacunación va a llevar tiempo y hasta que las personas generen los anticuerpos, solicitó a toda la población que continúen respetando las medidas preventivas de contagio con el correcto uso de barbijo, lavado de manos, ventilación de ambientes y distanciamiento social sin reuniones sociales multitudinarias: ¨Vamos a seguir así, aunque tengamos la vacuna y disminuyan los casos¨.

Por último, el secretario Ejecutivo Médico, Luis Medina Ruíz, habló sobre los nodos de vacunación disponibles desde el Ministerio de Salud Púbica y explicó: ¨Están dispuestos como estrategia sanitaria de acuerdo a las vacunas que van llegando a la provincia y a la planificación diseñada para llevar a cabo esta acción¨.

Y cerró: ¨Actualmente hay algunos que están funcionando activamente y otros son escenario de simulación para personal que trabajará en otros nodos¨.