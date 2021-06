TUCUMÁN – Entregaron bastones inteligentes a personas con discapacidad visual

En el Centro de Innovación del Ministerio de Educación (CIIDEPT) se realizó la entrega de bastones inteligentes para personas con discapacidad visual. La jornada estuvo encabezada por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer y contó con el acompañamiento de la directora de Educación Especial, Viviana Páez; el coordinador administrativo del CIIDEPT, Gastón Costas y Exequiel Garay, referente de Robótica

Estos dispositivos fueron diseñados desde el equipo de Robótica. Se trata de un pequeño gadget que puede sujetarse al bastón de una persona no vidente. Su desarrollo se apoya en los avances de la ciencia en materia de miniaturización y tecnología de sensores para mejorar las condiciones de vida de las personas aquejadas de esta discapacidad.

Daniel Humberto Chocobar, alumno del Hogar de Ciegos San Vicente de Paul; Miguel Salvador Cantos, profesor de la Escuela Luis Braille y Juan Félix Paz, ex director de la Escuela Luis Braille recibieron su bastón en representación de la comunidad educativa. También hubo miembros de la que, a través del formulario propuesto en la página del Centro de Innovación recibieron su dispositivo, entre ellos Carla Castillo, Mariela Beatriz Contreras, Camila Paul y Pedro Raúl Espinoza.

“La tecnología tiene que servir para mejorarle la vida a la gente. En el Centro de Innovación lo que hacemos es eso. Entregamos bastones inteligentes para la gente no vidente. Tiene un montón de ventajas porque si se quiebra sigue funcionando, detecta los objetos de forma más sensible. Le mejora la vida a los que necesitan usar el bastón blanco. Lo hicimos con el asesoramiento de Félix Paz, ex director de la Escuela Luis Braille. Si uno fuera a un negocio, esto saldría muy caro, nosotros lo hacemos con la impresora 3D y eso no permite hacerle llegar a la gente sin costo. Esto es el Estado. Invitamos también a la gente que pueda llenar el formulario porque esto es lo que hace el CIIDEPT: Ciencia para la gente”, comunicó Lichtmajer.

Carla Castillo, empleada de la Caja Popular, dijo: “Tengo una vida muy activa laboral y socialmente porque también soy madre. Me encuentro con mi esposo que me acompaña desde hace muchísimos años y él ha sido el promotor de la inscripción. El bastón es una gran ayuda pero con un accesorio es más útil todavía. A veces tenemos obstáculos que no son rastreados en el piso pero tenemos elementos que pueden golpearnos en lo alto del cuerpo. Lo que tenemos que hacer es disminuir las diferencias, no porque yo vea poquito o sea no vidente, no pueda salir a dar un paseo en una plaza. Todo lo que nos facilite la vida es para nosotros un montón. Que el Ministerio se acerque a nosotros es muy importante”.

Daniel Chocobar, oriundo de Anfama y estudiante de la Escuela Superior de Música y la Escuela Luis Braille, añadió: “Me enteré por el CIIDEPT. Hay muchas cosas para despejar con el bastón, a veces vas por la vereda, con el bastón vas más seguro porque no te golpeas, no te caes, es más seguro por muchas cosas. Esta es una iniciativa extraordinaria, hoy por primera vez la tenemos no tan solo las personas ciegas, sino también otras personas con dificultades corporales. Esto es para nosotros una herramienta más”.