Tucumán-Mejoras edilicias en las escuelas y paritarias: los ejes de la reunión de Manzur con Trotta

Nicolás Trotta ✔@trottanico Las inversiones en infraestructura escolar son fundamentales para mejorar la calidad educativa. Con el gobernador de la provincia de Tucumán, @JuanManzurOK, abordamos la necesidad de iniciar un plan de obras de mejoras edilicias y la construcción de nuevos establecimientos.

