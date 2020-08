Tucumán nuevamente sin colectivos: rige un paro por tiempo indeterminado

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán anunció un paro por tiempo indeterminado desde este miércoles tras la reunión fallida entre representantes gremiales y los empresarios del transporte público de pasajeros de la provincia.

Desde la entidad gremial explicaron que la medida de fuerza fue confirmada luego de no obtener las respuestas esperadas en la reunión que se llevó a cabo a través de una videoconferencia, respecto de los reclamos salariales planteados.

En tanto, el secretario general de la seccional local de la UTA, Cesar González, explicó a La Gaceta que “los trabajadores no pueden esperar más, ya que no hay fecha de cobro de los sueldos de julio y el medio aguinaldo que aún se adeuda”.

“No hubo solución en la videoconferencia y no damos más, por eso tomamos medidas de acción directa. El paro es hasta que nos paguen el sueldo”, remarcó el dirigente.

Por otra parte, desde el sector empresario tildaron la medida de “contraproducente”. El vicepresidente de la Cámara empresaria, Jorge Berretta, sostuvo que “en la reunión virtual se firmó un acta donde se aceptaba que los saldos pendientes de salarios se iban a realizar cuando se acrediten los dos subsidios nacionales atrasados. Fue firmado por todos, nosotros propusimos dar un adelanto de $5.000 el viernes hasta que lleguen los fondos nacionales pero el gremio lo rechazó con intransigencia”.

“Tuvimos demasiada paciencia, cumplimos con nuestras obligaciones y venimos cobrando muchísimos días después de la fecha en la que corresponde. No puede ser que estamos terminando agosto y no cobramos julio y el medio aguinaldo que nos deben. No podemos soportar más, los compañeros no tienen para comer”, concluyó el dirigente de UTA.

