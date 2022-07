Tugendaht se postuló, el primero de los posibles candidatos para reemplazar a Johnson

Varios nombres, sin un claro favorito, circulan para suceder al primer ministro británico Boris Johnson como líder del Partido Conservador, tras su renuncia este jueves al cargo, pero el primero que se postuló forlmalmente es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat.



El parlamantario, de 49 años, anunció este jueves su candidatura para sustituir a Boris Johnson.

Publicó un artículo en el diario ‘Telegraph’ en el que asegura que, de ser elegido, garantizará un «comienzo limpio» e impulsará una «coalición amplia de compañeros» para dar «nueva energía e ideas al gobierno» y «cerrar la brecha del Brexit».

Destaca su visión de los impuestos, los cuales considera «demasiado altos» y aboga porque «las personas trabajadoras y los empleadores se queden con más de su dinero», según recogió la cadena audiovisual británica BBC.

Considera que el aumento del coste de la vida es «un problema de seguridad nacional» y, estima necesario desplegar más policías en las calles de Reino Unido para combatir el crimen.

Es el primer político del Partido Conservador que dio el paso de postularse.

Fue periodista, empresario y consultor además de servir al ejercito británico durante sus operaciones en Irak y Afganistán, según relata en su propia página web.

Right call by Boris Johnson to resign. Delivered Brexit, rolled out the vaccine and led on Ukraine.

Now we need a clean start.

— Tom Tugendhat (@TomTugendhat) July 7, 2022