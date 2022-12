«Tuny» Kollmann: «El rumor es que condenan a CFK a siete años de prisión»

El redactor y editor Raúl «Tuny» Kollmann detalló el veredicto que tendría la ex Jefa de Estado por la causa Vialidad y se mostró en desacuerdo. Además, se refirió a la filtración de los chats judiciales. «Una de las cosas más graves que hay en esos chats son jueces diciendo que falsifican facturas para aducir que pagan ellos el vuelo por el delito», aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En los chats que se filtraron te mencionan varias veces. Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, afirmaba, por ejemplo, que Julián Leunda, jefe de Asesores del Presidente, estaba «recaliente con vos» por tu nota. ¿Conocés a Julián Leunda?

No, no lo conozco. Se supone que es un hombre del Grupo Indalo, pero nunca hablamos. Con Irina Hauser nos esteramos a través de una lista de pasajeros (sin firma) que había en San Fernando un vuelo privado a Bariloche en el que viajaban cuatro jueces federales, un funcionario de Macri, además de Jorge Rendo y Pablo Casey de Clarín, pero de estos últimos no podíamos probar porque no fueron en ese vuelo.

Cuando llegaron a la estancia de Joe Lewis hubo mucho despliegue alrededor de ese avión y eso lo vio una concejala que lo publicó en Twitter. A partir de eso, atamos los dos cabos. Y al día siguiente El Destape publicó la lista de pasajeros, ya con firma.

Esa es la historia que contamos en octubre: jueces federales, funcionarios macristas y directivos de Clarín en Lago Escondido. El problema era que no teníamos buenas pruebas.

Audios y chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche

Lo escandaloso es cómo se habla del tratamiento con los medios para que no se publique, hay una proximidad excesiva, ¿no?

Todos tienen muchos vínculos. Yo le escribí al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, hombre del macrismo, y me lo niega rotundamente. También le escribí a Juan Mahiques y me manda un audio negándolo también. Por eso es que nos costaba probarlo.

Marcelo D´Alessandro se queja de la PSA y afirma que, si llega a ser ministro de Seguridad de la Nación por Juntos por el Cambio, «lo primero que haría sería cerrar la PSA». ¿A qué atribuís ese empecinamiento específico?

Ellos tenían la hipótesis de que la filtración fue de la Policía Aeroportuaria, que es la que vigila los aeropuertos. Por supuesto que es imposible desmantelar la PSA porque te lo exige el mundo.

Pero más grave es que el juez Pablo Yadarola afirma que “yo me lo cruzo bastante a (titular de la PSA) José Glinski, así que lo voy a embocar en una causa judicial” y D´Alessandro agrega que le gustaría ir a buscarlo en un patrullero para “hacerlo cagar”.

El escándalo de la víspera

Hay un tema aparte: esto lo hizo un sitio de hackers. Estos grupos hackean todo, incluso fotos de hombres y mujeres desnudas para venderlos. Por eso la pregunta es cómo manejar esto, ya que provienen de un hackeo. Horacio Verbitsky afirma que la Cortes Suprema de la Argentina sostiene que se pueden usar, ya que es un hecho de importancia pública.

Esa responsabilidad de no difundir le podría caber a las personas jurídicas, pero hoy las informaciones circulan por las redes sociales anónimamente. Esta discusión se tornó abstracta, Zygmunt Bauman expresó que vivimos en la era de la extimidad, por eso la recomendación es que se comporte en privado como quiera verse en público.

Una de las cosas más graves que hay en esos chats son jueces diciendo que falsifican facturas para aducir que pagan ellos el vuelo por el delito de dádivas. Hablan de hacer una transferencia, pero el problema que se les presentó fue que se hizo después del vuelo. Debaten cómo falsificar pruebas constantemente, es muy grave lo que pasó.

El inminente fallo a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

¿Queda posibilidad de que exculpen a la vicepresidenta, por lo menos, de asociación ilícita?

De de asociación ilícita puede ser, pero el rumor es que la condenan a Cristina Kirchner a siete años de prisión. Me parece una vergüenza eso. En tres años y medio de escuchar todas las audiencias puedo decir que no tenían nada. Pueden discutir con Lázaro Báez, de cómo sacó 55 millones de dólares al exterior, que después los volvió a traer para intentar quedarse con la obra de las represas en Santa Cruz. Ahí tienes una ilegalidad de Lázaro Báez.

Cristina Kirchner dijo que van a condenarla: «Será un regalo para Héctor Magnetto»

Todos las rutas se construyeron, llegaban a dónde correspondían y no se pagó nada que no se hubiera construido. Ganaron las licitaciones empresas que odiaban a Lázaro Báez por no estar en la construcción. De hecho creo que los que fomentaron la denuncia fueron otros empresarios de la construcción.

Esto porque Lázaro Báez era un enemigo y amenazaba con presentarse en licitaciones de otras provincias. Nunca ganó ninguna obra que no fuera vial, incluso aliado con el Grupo Macri en las represas. Lo que vimos en el chat es lo que hay detrás de la Justicia.

Lázaro Báez y Néstor Kirchner

¿El kirchnerismo no debería hacer una autocrítica por los casos de corrupción entonces?

Por supuesto que hubo varios casos de corrupción, como el de los bolsos de López. O también el hecho de que Daniel Muñoz aparece con cuentas en el exterior y propiedades en EEUU.

Cárcel, prisión domiciliaria o indulto: qué opciones enfrenta Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad

¿En el caso de Lázaro Báez no te parece que hubo algún grado de preferencia que lo benefició para, sin capital, haberse convertido rápidamente en una persona tan rica?

Aprovechó una enorme oportunidad, que era la obra pública en Santa Cruz, donde él era gerente general del Banco de ahí.

El primer contrato Báez lo gana recién en 2006 y Néstor Kirchner fue gobernador de esa provincia e hizo un montón de obra pública. Aprovechó la oportunidad como otras empresas constructoras. Además, había una legislación que le daba preferencias a empresas santacruceñas. Y esto se replicó en otras provincias. Ganaban licitaciones a partir de cierto nacionalismo provincial.

