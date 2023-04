Twitter permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos

El empresario Elon Musk anunció este sábado un plan para que su plataforma Twitter permita a los medios de comunicación cobrar a los usuarios por la lectura de cada artículo.

«Esto permite a los usuarios que no contratarían una suscripción mensual pagar un precio más alto por artículo, cuando quieran leer un artículo ocasional», tuiteó el también dueño de Tesla y SpaceX.

«Debería ser una gran ganancia para ambos, las organizaciones de medios y el público», agregó Musk, quien precisó que el plan comenzaría en mayo, sin brindar detalles sobre cuánto ganaría la red social con este servicio.

Este anuncio se produce como parte de la pelea que viene dando Musk, en medio de frecuentes controversias, para que Twitter sea rentable.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

