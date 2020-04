UATRE pidió que los trabajadores rurales obtengan protocolos de seguridad para evitar contagios

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se encuentra ante la seria dificultad de no poder garantizar el pago de haberes a los trabajadores estatales para el próximo mes. Según lo adelantó el ministro de Economía, Walter Agosto, la caída de la recaudación “fue muy fuerte” y la provincia recolectó “$4.000 millones menos de lo que tenía previsto recaudar, por lo que abril será aún más negativo”.

“Habrá que ver de qué manera la moderación del impacto de la emergencia sanitaria y su correlato en los aspectos económicos y logísticos puedan ir normalizando de a poco la situación económica. Pero todos sabemos que ese todavía es un panorama incierto”, advirtió el funcionario.

Esto se suma a los problemas financieros generales amplificados por la parálisis económica desde que se dio inicio al aislamiento social preventivo y obligatorio. Según precisaron desde la cartera económica el vacío recaudatorio se sintió con mayor vigor luego del feriado de Semana Santa.

“No lo puedo asegurar ahora porque estamos a mitad de mes y nos faltan dos semanas completas de recaudación y se están requiriendo fondos de financiamiento. Pero los esfuerzos están concentrados en atender la demanda en el área de Salud, Desarrollo Social y pagar los sueldos”, remarcó Agosto.

El funcionario dejó en claro que la intención de Perotti es priorizar el pago de sueldos y salvaguardar al universo afectado por la emergencia sanitaria, pero hoy esos recursos “están afectados”.

“Aspiramos a poder pagar los sueldos con normalidad, pero no sería sincero si no pongo aquí un interrogante en ese sentido. El problema de la recaudación no es un problema único de la provincia de Santa Fe, en otros distritos también analizan este tema en el mismo contexto que el nuestro. Hoy estamos ocupados en trabajar el financiamiento para poder concretar la cobertura para la emergencia sanitaria”, finalizó el funcionario.