Ucrania acusó al COI de ser un ‘promotor de la guerra’ por no excluir a los atletas rusos

El Gobierno de Ucrania acusó este lunes al Comité Olímpico Internacional (COI) de ser «un promotor de la guerra» por su decisión de «estudiar» la participación de atletas rusos bajo bandera neutral en los Juegos de París 2024.

«El COI es un promotor de la guerra, el asesinato y la destrucción. El COI observa con placer a Rusia destruir Ucrania y ofrece luego a Rusia una plataforma para promover el genocidio» de los ucranianos, lanzó en Twitter el consejero de la presidencia Mijáilo

Podoliak, dirigiéndose de manera personal al alemán Thomas Bach, jefe del Comité.

«Es evidente que el dinero que compra la hipocresía olímpica no está impregnado con el olor de la sangre de Ucrania. ¿No es así señor Bach?», dijo, citado por la agencia de noticias AFP.

A raíz de la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Ucrania pidió excluir a los ciudadanos de Rusia y de Bielorrusia, un país aliado del Kremlin, de los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

