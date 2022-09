Ucrania afirma haber recuperado territorios ocupados por Rusia

Ucrania informó este jueves que recuperó territorios ocupados por Rusia y señaló que la contraofensiva mantendrá su dinámica gracias a la nueva y millonaria ayuda anunciada por el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que destacó los «avances» militares de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la operación de reconquista iniciada en el sur y este del país mantendrá su dinámica gracias a la ayuda militar anunciada este jueves durante una visita sorpresa a Kiev del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

«Hay importantes señales de que Estados Unidos está con nosotros. Para nosotros, es la garantía de que recuperaremos nuestros territorios», dijo en una rueda de prensa junto a Blinken.

En total, el nuevo paquete de asistencia estadounidense se eleva a casi 2.700 millones de dólares para Ucrania y sus vecinos, de los cuales 675 millones de dólares están destinados a armas, municiones y suministros, 1.000 millones de dólares en créditos a largo plazo para que Kiev compre más equipos estadounidenses y otros 1.000 millones en créditos para las naciones lindantes que se sientan amenazados por Moscú.

Además, incluye sistemas de lanzacohetes de tipo GMLRS, «obuses de 105 mm, munición de artillería, (vehículos) Humvees, ambulancias blindadas, sistemas antitanque, armas ligeras y mucho más», precisó Estados Unidos.

«Aún es prematuro, pero estamos viendo claros y reales avances en el terreno, sobre todo en la zona de Jerson (sur), pero también desarrollos interesantes en el Donbass y en el este», dijo Blinken, consignó la agencia de noticias AFP.

Horas antes, el ejército ucraniano afirmó haber recuperado localidades en manos rusas en la región de Jarkov (noreste), en Donbass (este) y en el sur de Ucrania, en una contraofensiva contra las fuerzas de Moscú.

En la región de Jarkov, las tropas ucranianas «penetraron 50 kilómetros más allá de las líneas enemigas» y liberaron a «más de 20 localidades», aseguró en una rueda de prensa Oleksiy Gromov, un alto funcionario del Estado Mayor ucraniano.

Las fuerzas de Kiev también «liberaron varias localidades» en el sur y avanzaron en las zonas de Kramatorsk y Sloviansk, situadas en el Donbass, según la misma fuente.

En tanto, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó este jueves en un mensaje emitido a través de su cuenta de Facebook que durante las últimas 24 horas murieron 640 militares rusos, y elevó el total de fallecidos entre las filas rusas a 51.250, balance que jamás fue confirmado a lo largo de todo el conflicto bélico por las autoridades de Rusia.

Rusia, por su parte, aseguró que atacó a cinco puestos de mando y derribó a 13 drones.

Zaporiyia, uno de los territorios en disputa. Foto: AFP.

La semana pasada, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva en el sur, pero agotó sus armas de fabricación rusa y su defensa depende ahora totalmente de la ayuda militar occidental.

Los avances militares ucranianos fueron también celebrados este jueves por el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, quien se reunió con varios aliados occidentales en la base aérea de Ramstein, en Alemania, para discutir del apoyo a Kiev, reportó la agencia Europa Press.

Del 24 de febrero al 19 de agosto, Estados Unidos gastó más de 9.900 millones de dólares en asistencia a la seguridad de Ucrania, según el Departamento de Estado.

Austin celebró que el apoyo militar de los aliados occidentales a Ucrania «está dando fruto en el campo de batalla».

.@SecDef: Ukraine is fighting for its life. It’s fighting for its sovereign territory, its democracy, and its freedom. But the stakes reach far beyond the frontlines. They reach us all. pic.twitter.com/kDEdWlp064

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022