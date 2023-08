Ucrania denuncia que Rusia bombardeó un centro de transfusión de sangre

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció hoy que Rusia bombardeó un centro de transfusión de sangre en la región de Jarkov, en el noreste del país, en un ataque que dejó varios «muertos y heridos«.

El mandatario indicó que una «bomba aérea guiada» rusa alcanzó el centro de salud en Kupiansk, ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera con Rusia, y que los equipos de rescate estaban «extinguiendo el fuego».

Russia’s guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.

This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023