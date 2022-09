Ucrania denunció cientos de ‘muertes violentas’ en una ciudad recuperada

Ucrania aseguró que el 99% de los más de 400 cuerpos exhumados en fosas comunes cerca de Izium, una ciudad recuperada tras la ocupación de las fuerzas rusas, presentaban «señales de muerte violenta», y la ONU ya anticipó sus planes de enviar un equipo de investigadores para verificar este tipo de denuncias que en el pasado fueron rechazadas por el Kremlin.

«Hay varios cuerpos con las manos atadas por la espalda y una persona fue enterrada con una cuerda en torno al cuello. A todas luces, estas personas fueron torturadas y ejecutadas», afirmó Oleg Synegubov, gobernador de la provincia de Jarkov, en la que se encuentra Izium.

Según él, «450 cuerpos de civiles con marcas de muerte violenta y de tortura fueron enterrados», y acompañó su mensaje con unas fotos de cientos de tumbas halladas cerca de la localidad.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también subió imágenes del lugar y acusó a Rusia de ser «un país terrorista».

«Liberamos Izium. Se encontraron más de 400 tumbas en el bosque cercano. No se sabe cuántos ucranianos torturados hay allí», afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Synegubov afirmó que «también había niños» entre los cuerpos exhumados por los «200 agentes y expertos» que están trabajando allí.

«Se enviarán los cuerpos para que se realice una autopsia y así determinar la causa exacta de los decesos», explicó.

«Cada muerte será investigada por separado y se convertirá en una prueba de crímenes de guerra de Rusia ante los tribunales internacionales», agregó.

Russia is a terrorist country. I don’t know why the world is slow to recognize it. We liberated Izium. Over 400 graves were found in the forest next to it. How many tortured Ukrainians are there is unknown. How many more of our people must die so that all finally figured it out? pic.twitter.com/0nqqaPPsLK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022