Ucrania denunció el freno de exportaciones de cereales tras la salida de Rusia de un pacto

Desde Ucrania afirmaron que la salida de sus granos desde sus puertos del mar Negro era de nuevo «imposible» por culpa de Rusia, luego de que Moscú suspendiera su participación en un acuerdo de exportación de cereales bloqueados por la guerra tras acusar a Kiev de atacar con aviones no tripulados uno de sus puertos en la península de Crimea.

La ONU, que había mediado en el acuerdo de julio pasado, y la Unión Europea (UE) lamentaron o condenaron la decisión de Rusia, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró «indignado» y su secretario de Estado acusó a Moscú de querer agravar una posible crisis alimentaria mundial causada por la guerra.

Un barco con granos debería haber salido de Ucrania el domingo para Etiopía, «pero debido al bloqueo del corredor de cereales por parte de Rusia, las exportaciones son imposibles», tuiteó el ministro de Infraestructura ucraniano, Oleksandre Kubrakov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la decisión de Rusia era «predecible» y afirmó que Moscú ya venía poniendo palos en la rueda del acuerdo desde el mes pasado.

Según el mandatario, unos 176 barcos cargados con trigo, cebada o maíz están impedidos de zarpar hacia países pobres de África y Asia que son importadores netos de alimentos y dependen de los granos ucranianos para evitar una hambruna.

El pacto fue suscrito el 22 de julio en la ciudad turca de Estambul con la mediación de Turquía y la ONU y facilitó la salida de 9 millones de toneladas de granos ucranianos por tres puertos ubicados sobre el mar Negro desde que entró en vigor, en agosto, según Naciones Unidas.

El acuerdo también permitió a Rusia reanudar la exportación de fertilizantes, que estaba sometida a sanciones internacionales impuestas a Moscú por haber invadido Ucrania en febrero pasado.

Desde que el acuerdo entró en vigencia, los precios globales de los alimentos bajaron un 15% respecto de los picos de marzo pasado y 100 millones de personas se salvaron de padecer hambre, según la ONU, que había instado a las partes a renovar el acuerdo cuando este venciera, el 19 de noviembre próximo.

Sin embargo, Rusia suspendió su participación en el acuerdo tras acusar a Ucrania y al Reino Unido de atacar con drones a su flota en el mar Negro, que está anclada en Sebastopol, una ciudad portuaria de la sureña península ucraniana de Crimea, que Rusia se anexó en 2014.

Ucrania rechazó la acusación y dijo que Rusia «manejó mal sus propias armas».

Desde Rusia dijeron que los drones usados en el ataque en Crimea utilizaron el corredor para el transporte de granos y tenían «módulos de navegación fabricados en Canadá».

La decisión generó condenas internacionales, informó la agencia de noticias AFP.

Desde la La UE, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tuiteó que «urge a Rusia a que revierta esta decisión» de suspender el acuerdo sobre la exportación de granos de los puertos ucranianos, tuiteó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022