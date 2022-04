Ucrania denunció la aparición de más de 800 nuevas tumbas en Jerson

El Ejército ucraniano denunció este sábado la aparición de más de 800 nuevas tumbas en la zona de Jerson, ocupada por Rusia desde principios de marzo, según conclusiones extraídas a partir de una foto satélite obtenida por una ONG británica.

«Al menos 824 nuevas tumbas aparecieron en el cementerio de la ciudad de Jerson desde el 28 de febrero hasta el 15 de abril», indicó la fuerza ucraniana en su canal de Telegram.

El mensaje, reproducido por la agencia ucraniana Unian, va acompañado de una imagen de la empresa Planet Lab analizada por el Centro para la Resiliencia de la Información (CIR por sus siglas en inglés), con sede en Londres.

Numerous grave lines added in each satellite image to this site in the Russian-occupied city of Kherson (Херсон) in Ukraine’s south. This timelapse of @Planet imagery shows grave lines added between 28 Feb & 15 April. Location: 46.669554, 32.530406. pic.twitter.com/S3GHFtcNnp

— Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) April 15, 2022