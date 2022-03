Ucrania, dispuesta a renunciar a la OTAN a cambio de un acuerdo con varios Estados que garanticen su seguridad

Ucrania está dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN si a cambio una decena de Estados firman un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques, han anunciado este martes los portavoces de la delegación ucraniana que negocia con la rusa en Estambul.

«Queremos un mecanismo internacional que funcione, similar al artículo 5 de la OTAN«, dijo el jefe de la delegación ucraniana, David Arahamiya, a la prensa en Estambul.

«Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia-, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel», detalló el parlamentario.

Esta petición llega el mismo día que Financial Times hace publico que Rusia estaría dispuesta a que Ucrania entrara en la Unión Europea siempre y cuando no estuviera militarizada y fuera neutral. Esta información no ha sido confirmada por el momento por el bando Ruso.

Además, el viceministro de Defensa ruso ha anunciado este martes que «reducirá drásticamente» sus operaciones militares contra la capital de Ucrania, Kiev, y la ciudad de Chernígov tras unas conversaciones «constructivas» con Ucrania en la ciudad turca de Estambul.