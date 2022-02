«Ucrania nunca se unirá a la OTAN, no importar cuán vehemente hable Stoltenberg del derecho a elegir de Kiev»

«Lo que aprendí como observador internacional en la frontera entre Ucrania y Rusia, fue a esperar lo inesperado«. Así se expresa a 20minutos el profesor Samir Puri, profesor adjunto en la Escuela de Estudios Internacionales de la John Hopkins y profesor del Departamento del Departamento de Estudios de la Guerra del King´s College de Londres cuando se le pregunta por su labor como observador internacional de la OSCE en la primera fase de la actual crisis en 2014 y 2015 -ya había sido observador en el país en las elecciones de 2004-.

Puri, que también ha trabajado durante seis años en el Foreign Office británico y ha sido asesor del Ministerio de Defensa y de la Secretaria de la Commonwealth acaba de publicar en España un libro, El legado de los imperios. Cómo los imperios han dado forma al mundo (Almuzara, 2022), donde esta frontera y otros temas relacionados con la actual crisis internacional, como el papel de EE UU, la OTAN y la UE, son ejes principales de su discurso.

El análisis de Puri ofrece claves importantes, por ejemplo, sobre la Unión Europeo y su papel en esta delicada situación. «El mercado común, por encima de la defensa o la política exterior, sigue siendo la tarjeta de presentación de la UE, lo que hace que esta sea más adecuada como proyecto de unidad para los buenos tiempos de prosperidad que para los malos tiempos de crisis«, escribe en su obra este profesor y analista que responde desde Londres las preguntas de 20minutos.

Escribe que los imperios, como tales, no existen sino que siguen marcando la vida en el siglo XXI. ¿Es el conflicto en la frontera ucraniana una buena prueba de ello? Por todo el mundo, los imperios como tal finalizaron pero han dejado atrás problemas de fronteras en disputa y poblaciones distribuidas a través de ellas que alguna vez estuvieron unificadas. La guerra en el este de Ucrania, que Rusia empezó a librar de forma encubierta en 2014, es buena prueba de ello, ya que hay rusoparlantes en ambos bandos. La frontera entre Rusia y Ucrania ejemplifica los dilemas que pueden acechar a una zona fronteriza posimperial, que surgen de historias que no prestan atención a una línea en el mapa. Si bien podemos dar por sentado que el mundo está demarcado en estados soberanos con líneas fronterizas, la realidad histórica era diferente: los imperios tenían confines, no fronteras como las entendemos hoy. La influencia solía emanar de los centros de poder, como las ciudades-estado o las capitales imperiales, y se expandían hasta donde eran capaces de llevar su autoridad, en lugar de detenerse abruptamente en una línea de un mapa. Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esta ha sido la justificación perfecta para hostigar y atacar a Ucrania: la presencia de una minoría rusa en Ucrania que Putin dice querer ‘proteger’.

Usted estuvo como observador internacional allí hace años, ¿cómo cree que puede evolucionar esta crisis? ¿Podría convertirse en una guerra? ¿Puede salir más fuerte alguien que no sea la Rusia de Putin? La actual crisis entre Rusia y Ucrania evoluciona día a día, hora a hora. Lo que escribo ahora puede ser refutado por lo que viene a continuación. Incluso las agencias de inteligencia del gobierno solo pueden generar evaluaciones con diferentes certezas de confianza. Cuando trabajé en la zona de guerra del este de Ucrania como observador, fue el comienzo de la guerra: 2014-15. Aprendí de esa experiencia a esperar lo inesperado, desde el derribo del avión de pasajeros civil de Malasia MH-17 hasta las diferentes ciudades tomadas por las fuerzas de poder respaldadas por Rusia. Todo lo que sé con certeza es lo siguiente: si hay una escalada ahora en 2022, la gran diferencia será que Rusia usará su ejército de manera declarada en lugar de como lo hizo en 2014, al negar toda responsabilidad por la guerra en el este de Ucrania.

¿Putin se mira en el espejo de los zares? Esta es una gran pregunta y llega al corazón de lo que discuto en mi libro. Mi capítulo sobre la historia imperial de Rusia explica cómo se expandieron las fronteras de Rusia durante los reinados de líderes famosos como Iván IV ( conocido como ‘el terrible’) y Pedro el Grande, y la inspiración que esto sirve para Putin. Considere las experiencias de Pedro, quien reinó entre 1682 y 1725. Según el biógrafo de Pedro, Vasili Klyuchevsky, él tuvo que resolver problemas heredados, ya que al menos la mitad del pueblo ruso vivía fuera de los límites políticos de su estado, tenía que encontrar la manera de unirlos. Después de que el ejército de Pedro venciera a los suecos en la batalla de Póltova en 1709 (que se encuentra en Ucrania), Rusia absorbió partes del este de Ucrania y los países bálticos. Debemos tener muy en cuenta de que Putin admira a Pedro el Grande. Además, Putin ve como su misión traer a los rusos que ahora viven fuera de las fronteras modernas de la Federación Rusa en Ucrania y Bielorrusia bajo la influencia directa de Moscú.

¿Quién crees que saldrá peor parado de esta crisis, EE UU o la UE? Estados Unidos ha seguido el camino de la disuasión, mientras que algunas de las naciones de la UE, como Francia y Alemania, han seguido el camino de la diplomacia. Simplemente no podemos saberlo porque la crisis es demasiado impredecible. Todo podría cambiar repentina y dramáticamente. Mirando hacia atrás a las últimas semanas, EE UU ha emergido en una posición mucho más estridente, denunciando anticipadamente los movimientos rusos y tratando de dificultar que Putin justifique cualquier acto importante de agresión militar que pueda estar planeando. La UE, por el contrario, se ha mostrado menos implicada a pesar de las fuertes declaraciones de Josep Borrell. Dos de los grandes estados miembros de la UE, Francia y Alemania, están involucrados en el proceso de Minsk para resolver la guerra existente en el este de Ucrania a través del llamado ‘Grupo de Normandía’, pero esta vía ha llegado a un callejón sin salida.

¿Cree que Ucrania terminará en la OTAN? ¿Cree que será una decisión del país o impuesta por otros? Este es quizás el factor diplomático más importante en la crisis. Mi estimación es que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, no importa cuán vehemente argumente el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Ucrania tiene derecho a elegir. De hecho, la OTAN, los EE UU, el Reino Unido y la propia Ucrania dicen que algún día Kiev debería tener la opción de unirse, y esta crisis valida la necesidad de Ucrania de estar en una alianza de defensa colectiva. La realidad, sin embargo, es que esto parece inalcanzable. Para empezar, Ucrania todavía tiene una zona de guerra activa en el Donbás y una ocupación rusa de Crimea. ¿No deberían resolverse estos dos problemas antes de que el país se convierta en miembro de la OTAN? Y ninguno de los dos problemas parece estar resuelto. Además, Rusia ha causado tal caos ante la perspectiva de que Ucrania se una un día a la OTAN que existe un argumento creíble para argumentar que una mayor expansión de la OTAN invitará a una inestabilidad inmanejable.

También escribe que la Unión Europea tiene su propio legado imperial que la hace actuar como lo hace… ¿No es un poco extraña esa afirmación cuando la UE ha sido descuidada y su peso geoestratégico parece estar disminuyendo? Puede parecer extraño, pero mi argumento central es que todas las naciones modernas (y muchos clubes de naciones como este) tienen sus propios legados imperiales, independientemente de cuán poderosos sean o no. A veces, siento que la UE no puede admitir que los desafíos que enfrenta son análogos a los desafíos de los imperios. La «unidad en la diversidad» fue invocada una vez por la Comisión Europea, lo que suena como un enigma por excelencia de la política imperial: cómo unir a comunidades dispares a través de una visión común para que acepten los edictos de una autoridad central, que a cambio promete marcar el comienzo en una era de paz y prosperidad.

Describo a la UE como ‘heredera del imperio de la democracia’. Hay dos tradiciones imperiales que yacen en lo profundo del sótano del pasado de Europa. Cada uno tiene su propia cosecha, y cada uno ha difundido legados particulares y, entre ellos, han dado forma a Europa en lo que reconocemos hoy. Existe tanto la tradición de tratar de construir imperios dentro de Europa; y la tradición de los europeos de conquistar colonias fuera de Europa. Los orígenes de la UE después de la Segunda Guerra Mundial fueron paralelos al final de los imperios coloniales europeos, y creo que vale la pena considerar las influencias que se han trasladado desde la era imperial hasta la era moderna de la UE. Incluso si los funcionarios comunitarios a veces presentan a la UE como una ruptura con la historia, no hay rupturas tan marcadas.

Occidente decadente, Oriente creciente

SAMIR PURI Profesor adjunto en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins y profesor del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres. Paralelamente a su labor académica, ha sido asesor del Ministerio de Defensa (2018-19) y de la Secretaría de la Commonwealth (2017). Antes de dedicarse a la docencia trabajó para el Foreign Office (2009-15) y RAND (2006-09). Ha estado en dos ocasiones como observador internacional en Ucrania.

Con la fuerza de China y Rusia, ¿estamos ante un cambio de ciclo? ¿Se está hundiendo Occidente frente a un Oriente en ascenso? Esta es, por supuesto, la pregunta crítica de nuestro tiempo, y los arcos de la historia son tan largos que quizás solo nuestros hijos puedan responderla definitivamente. Lo que estamos presenciando con el ascenso de China, India y otros países es una reversión del equilibrio de poder al que hemos estado acostumbrados durante siglos. De hecho, desde la era de Colón y desde los imperios portugués y español del siglo XVI en adelante, lo que describimos ampliamente como el «mundo occidental» comenzó a explorar y finalmente dominar el resto del mundo. Ahora, países como China e India, que sufrieron en esa era, se están volviendo económica y demográficamente dominantes. Verdaderamente este es un mundo diferente incluso al de hace unas décadas. Rusia es una anomalía, por supuesto, ya que es una potencia esencialmente europea que se expandió desde Moscovia a través de una vasta extensión asiática. De ahí el motivo del águila imperial bicéfala rusa: una cara para mirar a Europa y la otra hacia Asia.

¿El interés de Occidente por la cultura oriental, sus películas, sus libros, prueba este cambio en el eje del poder? No necesariamente, ya que desde la era del colonialismo europeo ha habido una demanda occidental de historias y artefactos exóticos del ‘oriente’. De hecho, esto era un gran negocio y no necesita pensar más allá de cómo los artefactos orientales terminaron en los museos europeos, o escritores como Joseph Conrad y Rudyard Kipling describieron el ‘este’ en su escritura de ficción. En un futuro próximo, creo que algunos occidentales pueden volverse hacia sí mismos y preferir sus propios productos culturales debido al atractivo del nacionalismo.

Reino Unido y España, otros legados imperiales

El legado de los imperios

Sinopsis: Un libro pionero y rompedor que explica cómo la historia de los imperios influye aún en la política actual y en nuestras propias vidas. Por primera vez en milenios vivimos en un mundo sin imperios formales. Pero esto no significa que no sintamos su presencia reverberando a través de la historia. «El legado de los imperios» examina cómo esa herencia sigue latiendo tras los problemas más espinosos que hoy enfrentamos. Desde las injerencias rusas en Ucrania hasta el Brexit, desde el “América primero” de Trump a las incursiones de China en África, desde la India de Modi hasta el avispero de Oriente Próximo, Samir Puri proporciona un marco nuevo y audaz para descifrar las complejas rivalidades que se dan entre las diversas potencias. Estructurado por regiones geográficas y abordando temas tan vitales como la seguridad, las políticas interior y exterior o las transacciones comerciales, «El legado de los imperios» desgrana, en una apasionante combinación de historia y fino análisis, por qué la historia de los imperios nos afecta a todos de manera profunda e indeleble.

Brexit, el ‘partygate’… ¿se ha dilapidado el prestigio de Reino Unido como superpotencia? Gran Bretaña se ha enfrentado desde hace mucho tiempo a un dilema mayor: cómo lograr un papel global significativo después del final de su Imperio. Recuerde que Hong Kong fue devuelto a China no hace mucho, en 1997, por lo que la búsqueda de Gran Bretaña de una identidad global posimperial es un proyecto reciente y en curso. La respuesta más típica ha sido asociarse estrechamente con los EE UU Incluso esto tiene un fundamento de la era imperial: EE UU se formó desde 13 colonias inglesas, que tenían una fuerte conexión con el Imperio Británico. La caída de la gracia imperial de Gran Bretaña en la posguerra ocurrió justo cuando una antigua colonia de habla inglesa ascendía al estatus de superpotencia. La «relación especial» transatlántica con los EE UU difícilmente ha sido un camino de rosas, pero, en general, el ascenso de Washington ha magnificado la importancia de Gran Bretaña de una manera que ningún otro ex imperio europeo tiene. Todo esto ha influido de manera duradera en la identidad propia y el sentido de propósito global de Gran Bretaña.

Esa pervivencia de los legados imperiales de los que habla, ¿cree que tiene que ver con el conflicto cultural que existe en España y Latinoamérica por la leyenda negra y el pasado imperial español? ¿Por qué cree que es necesario reivindicar pasados imperiales en países como España que ahora están lejos de ser superpotencias? España también ha dejado muchos legados imperiales por todo el mundo, desde Filipinas hasta tanta América Latina. El paso del tiempo mismo también se ve afectado por los legados imperiales y, como exploro en mi libro, estos legados son muy diferentes para los descendientes modernos de los colonizadores y los descendientes de los colonizados. Me basé en un libro de Henry Kamen, Cómo España se convirtió en una potencia mundial, para comprender el papel de España en la historia imperial. Y cuando se trata de legados, lo más importante que hay que recordar es que el apogeo imperial de España duró desde 1492 hasta 1763. En el momento de la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, el poder imperial español estaba en declive. Así que ha pasado bastante tiempo desde que España fue una potencia mundial, y esto es muy diferente a Gran Bretaña y Rusia, porque estos imperio cayeron en el siglo XX.